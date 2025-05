Lavori in via Roma ad Arcidosso

Da oggi, giovedì 8 maggio 2025, a causa di lavori per il posizionamento del teleriscaldamento ad Arcidosso, fino al termine dei lavori, non sarà transitabile via Roma.

Arcidosso: Le linee extraurbane di at 20A, 21A, 22A, 42A, 52A, 53A e 55A faranno capolinea in partenza e in arrivo ad Arcidosso Centrale (codice fermata 9@AR048) invece che ad Arcidosso Autostazione. In piazza Indipendenza saranno disponibili tre stalli al fine della regolarità delle coincidenze.

Non effettuerà variazioni di capolinea la linea 19A tranne nel caso della corsa in partenza da Arcidosso autostazione alle ore 7.40: in quel caso il bus si attesterà per la partenza alla fermata Centrale e raggiungerà Montelaterone transitando da via Bigname. La corsa da Cinigiano Centro delle 6.56 verso Arcidosso Autostazione (arrivo alle 7.45) farà coincidenza ad Arcidosso Centro con la corsa con codice 87774.

Per informazioni si invitano i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).