Lavori in via Mazzini, attenzione alle modifiche al traffico

Grosseto: Da giovedì 13 luglio fino e non oltre lunedì 24 luglio, in via Mazzini, tratto compreso tra Piazza Gioberti e Piazza Del Mercato, lato sx. rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civ. 68 fino ai pressi del civ. 70, è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli, compresi gli autorizzati alla ZTL, con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato agli autoveicoli e dello stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie ivi posti, per lavori di manutenzione straordinaria.



Durante lo stesso periodo, in Piazza Maestri del Lavoro (già via Dell'abbondanza), in adiacenza a via Mazzini, verrà istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.