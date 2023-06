Attualità Lavori in via Giusti e in via Emilia, attenzione alle modiche al traffico 21 giugno 2023

Grosseto: Sabato 24 giugno dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in viale Giusti, in corrispondenza dell’area d’intersezione con via Zanella, è istituito il senso unico alternato regolamentato dai movieri, al fine di consentire interventi di manutenzione straordinaria su infrastrutture telefoniche.

Sarà comunque garantito l'accesso alle proprietà private eventualmente presenti nell' area interessata dai lavori. Venerdì 30 giugno dalle ore 8.00 fino e non oltre le ore 14.00 del giorno successivo, nella carreggiata di via Emilia nel tratto compreso tra via Abruzzo e via Della Pace con direzione verso quest’ultima, dall'altezza del civ. 64 fino ai pressi dell'attraversamento pedonale ivi posto, è istituito il divieto di sosta, con la soppressione temporanea dei due stalli di sosta riservati agli autoveicoli (per 15 minuti - Farmacia) ivi posti, al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni relative a un trasloco.

