Lavori in via Australia, attenzione alle modifiche alla circolazione

Grosseto: Da lunedì 04 settembre fino e comunque non oltre mercoledì 06 settembre, nel centro abitato di Grosseto in via Australia snc all’interno del parcheggio pubblico adiacente al campo sportivo (posto prima del civ. 15), come da planimetria allegata, è istituito il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta ivi posti, al fine di eseguire lavori di edilizia libera sul fabbricato denominato Multisala THE SPACE Cinema Grosseto.

Sarà garantito sempre e comunque l'accesso alle proprietà private e agli esercizi commerciali eventualmente esistenti.





