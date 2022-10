Lavori in corso a Follonica: tanti i cantieri aperti questa settimana

Follonica: In questi giorni sono partiti i lavori sulla costa, per la riprofilazione della spiaggia, e poi quelli al PalaGolfo e allo stadio Nicoletti. «Siamo felici di dare finalmente una risposta importante allo sport follonichese – dice il sindaco Andrea Benini – ma anche alle tante associazioni di volontariato che si servono delle strutture sportive, che presto potranno godere degli impianti rinnovati»



Sono tanti i cantieri che si sono aperti in questi giorni a Follonica: due riguardano il mondo dello sport e altri due la costa.

Soltanto pochi giorni fa, infatti, sono partiti i lavori per la realizzazione de pennelli in geotubo e per le barriere soffolte nella spiaggia di Senzuno. Il progetto di difesa della spiaggia è stato proposto, concordato e in parte finanziato dalla Regione Toscana. La fine lavori è prevista per fine novembre e l'importo di spesa è di 500 mila euro per le soffolte e di 100 mila euro per i geotubi.





«Sono partiti i cantieri nella parte sud della nostra costa, fino al confine con il Comune di Scarlino – dice il sindaco Andrea Benini – Questa barriere sono state le prime ad essere realizzate e hanno subito i danni più ingenti durante la terribile mareggiata del 2018. Ora è in corso un intervento di rinforzo. Un percorso non semplice, visto anche il primo parere negativo avuto dalla Soprintendenza all'installazione dei geotubi. Adesso, dopo aver rivisto il progetto, finalmente i lavori sono partiti».

«Il lavoro sul litorale consiste nella ricostruzione in mare delle barriere soffolte – dice il vicesindaco Andrea Pecorini – e nell'istallazione di due geotubi realizzati con tessuti a elevata resistenza, che saranno poi riempiti con una miscela di acqua e sabbia, da posizionare sul fondale. L'obiettivo è quello di riprofilare la linea di costa in vista della prossima stagione balneare, combattendo così l’erosione che abitualmente si verifica nei mesi invernali».

Durante questa settimana si sono poi aperti due cantieri molto attesi: quello allo stadio Nicoletti, per la realizzazione della tribuna, e quello al PalaGolfo, per l'adeguamento dell'impianto. Il campo da calcio fino a pochi anni fa era dotato di una tribuna metallica coperta, che garantiva i necessari posti a sedere per il pubblico. Quella struttura però negli anni è diventata inservibile ed è stata demolita e così è stato possibile assistere alle competizioni e agli allenamenti solamente in piedi.





L’Amministrazione comunale ha quindi deciso di inserire all’interno dei propri strumenti di programmazione l’istallazione di una nuova tribuna coperta, con una capienza di circa 350 posti. Si tratta di un lavoro che ha un costo di 250 mila euro.

Infine, si è aperto il cantiere al PalaGolfo Raul Micheli per circa 500 mila euro di investimento. Il Comune può svolgere questo intervento grazie al finanziamento di oltre 300 mila euro arrivati dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 della Regione Toscana. Il progetto era stato elaborato durante il primo quinquennio dell'Amministrazione guidata dal sindaco Andrea Benini di concerto con le società sportive che utilizzano l’area.

«Il progetto complessivo – spiega il sindaco – comporta una spesa di 500 mila euro e prevede interventi mirati a risolvere le criticità dell’impianto realizzato ormai circa 30 anni fa. Nel dettaglio gli interventi riguardano il rifacimento della copertura che nel tempo ha evidenziato problemi gravi di infiltrazioni, la realizzazione del nuovo impianto di condizionamento delle due palestre principali, un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e la posa in opera di lampade a led per l'illuminazione del parterre centrale – conclude Benini – Siamo felici di dare finalmente una risposta importante allo sport follonichese, ma anche alle tante associazioni di volontariato che si servono delle strutture sportive, che presto potranno godere degli impianti rinnovati».