Un intervento per complessivi 280.000 euro finanziati per buona parte dalla Regione Toscana



Roccastrada: sono state completate in questi giorni le procedure di gara e nei prossimi giorni sarà effettuata la consegna e l’avvio dei lavori di riqualificazione di Via della Torre a Roccatederighi. Un intervento per complessivi 280.000 Euro, dei quali 200.000 Euro finanziati dalla Regione Toscana ed Euro 80.000 del bilancio comunale.

COSA PREVEDONO I LAVORI: Il progetto si compone di soluzioni mirate al recupero delle pavimentazioni stradali esistenti ed alla sistemazione ed integrazione delle reti infrastrutturali e tecnologiche. Nello specifico verranno utilizzate pavimentazioni dalle caratteristiche estetiche e funzionali e con soluzioni di impiego tali da valorizzare i collegamenti pedonali e del borgo. Per quanto riguarda la viabilità principale verrà rimossa la pavimentazione esistente in battuto di calcestruzzo e realizzato un nuovo pacchetto con sottofondazione in calcestruzzo e rete elettrosaldata, allettamento in sabbia e posa in opera di pietra di trachite.

A precedere e completare il rifacimento della pavimentazione, il progetto concretizza l’adeguamento e nuova progettazione dei sotto-servizi all’interno dell’intero borgo, quali l’impianto di rete fognante misto (acque bianche e nere), l’impianto di adduzione della rete idrica, l’impianto di rete elettrica per futura riqualificazione della linea, la predisposizione per l’impianto di pubblica illuminazione e dell’impianto antincendio. La visibilità dell’intervento sarà limitata ai singoli elementi ispezionabili e pertanto la quota della nuova pavimentazione rispetterà quella esistente in modo tale da non procurare ostacoli agli accessi delle proprietà private.

“Un altro intervento – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – la cui realizzazione viene garantita dalla capacità dell’Amministrazione Comunale e dei suoi uffici, di acquisire contributi extra comunali. Nello specifico, in questo caso, la partecipazione ad un bando che finanzia interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana, ci ha permesso di intercettare questa importante somma che con un’integrazione del nostro bilancio, andrà a riqualificare un’importante arteria del centro storico del borgo di Roccatederighi. Di pari passo anche il capoluogo sarà oggetto di un restyling nella parte alta del centro storico, ove sempre grazie ad un importante finanziamento extra comunale, verranno riqualificate le terrazze panoramiche del Collese”.