Attualità Lavori di riqualificazione del parco tra via Adamello e via Abruzzo: interventi in fase di ultimazione 11 marzo 2025

11 marzo 2025 341

341 Stampa

Redazione

Grosseto: Si avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione del parco tra via Adamello e via Abruzzo, un intervento mirato a migliorare la sicurezza e l’accessibilità di uno degli spazi verdi cittadini. I lavori hanno riguardato il ripristino dei camminamenti interni ed esterni, danneggiati dal tempo e dall’usura, per garantire percorsi più sicuri e privi di ostacoli. Inoltre, sono stati sostituiti o integrati giochi e arredi urbani, con un’attenzione particolare alla fruibilità dell’area per tutti i cittadini, senza barriere architettoniche. “Stiamo restituendo alla comunità un parco più sicuro e accogliente – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi –. Stiamo ormai da tempo provvedendo alla riqualificazione delle aree verdi e ludiche della città. Questa è una priorità della nostra amministrazione, e con questo intervento proseguiamo nel nostro impegno per rendere Grosseto sempre più accessibile e vivibile per tutti”. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Lavori di riqualificazione del parco tra via Adamello e via Abruzzo: interventi in fase di ultimazione Lavori di riqualificazione del parco tra via Adamello e via Abruzzo: interventi in fase di ultimazione 2025-03-11T13:00:00+01:00 166 it Inoltre, sono stati sostituiti o integrati giochi e arredi urbani, con un’attenzione particolare alla fruibilità dell’area per tutti i cittadini, senza barriere architettoniche. PT1M /media/images/parco-via-Adamello.jpg /media/images/thumbs/x600-parco-via-Adamello.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 11 Mar 2025 13:00:00 GMT