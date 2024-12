Attualità Lavori di manutenzione straordinaria in Via Cerboli 20 dicembre 2024

Castiglione della Pescaia: Nell'ottica di migliorare le condizioni di viabilità del capoluogo, l'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, a seguito di sopralluogo e attento esame delle criticità presenti, ha avviato un importante intervento di rifacimento del manto stradale e del marciapiede di Via Cerboli. Attualmente il tratto di viabilità carrabile sulla via presenta un asfalto particolarmente degradato con gobbe, buche più o meno profonde, e sgretolamento del bitume che ne pregiudica la sicurezza del transito di veicoli e pedoni. «Si tratta di un intervento necessario – dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Susanna Lorenzini - che non risponde solo ad un'esigenza di sicurezza, ma rappresenta anche un passo importante verso il miglioramento del nostro patrimonio infrastrutturale. Grazie ad una pianificazione attenta e mirata, sarà possibile proseguire con ulteriori interventi, perché tutto il paese piano piano possa avere delle strade con elevati standard di sicurezza e qualità per tutti i cittadini».

Il progetto, per un investimento di 30mila euro finanziato con alienazioni del bilancio corrente, prevede la fresatura del manto stradale bituminoso e la posa in opera del nuovo tappeto d'usura su una superficie di circa 600 mq. Saranno anche bonificate le radici superficiali dei pini presenti nella zona, senza alterare la staticità delle piante. «Grazie a questo intervento - conclude la sindaca Elena Nappi - viene ripristinata la sicurezza pedonale e veicolare di una zona molto frequentata del capoluogo nel periodo estivo. Tale modalità di intervento diretto all’eliminazione di pericolosità sarà riproposta per altre zone del territorio che necessitano di una riqualificazione importante e necessaria, non solo per la sicurezza ma anche per elevare la qualità del decoro urbano di un comune che ogni anno si attesta tra i più apprezzati e frequentati a livello nazionale ed internazionale».



