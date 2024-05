Attualità Lavori di manutenzione straordinaria in via Aurelia Nord 21 maggio 2024

Grosseto: Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria di via Aurelia Nord nel tratto tra via Trieste e viale della Pace. L’intervento, dal valore complessivo di 215mila euro, è finalizzato alla messa in sicurezza.

