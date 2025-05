Lavori di Manutenzione e Allaccio Idrico a Punta Ala

Castiglione della Pescaia: Acquedotto del Fiora (AdF) comunica che nei giorni di martedì 20 e mercoledì 21 maggio saranno eseguiti importanti interventi a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Martedì 20 maggio, una manutenzione al serbatoio in località il Delfino comporterà possibili abbassamenti di pressione o temporanee interruzioni del servizio idrico dalle ore 8:00 alle 16:00 nelle seguenti zone: il Gualdo, piazzale Antares, piazzale Mercurio, piazzale Orsa Maggiore, piazzale Stella Polare, via del Gualdo, via delle Comete, via delle Mandrie, via di Poggio alle Mandrie, via Lattea e via pedonale della Luna.

Mercoledì 21 maggio, invece, si procederà all'allaccio di un tratto di bonifica idrica in via Poggio alle Mandrie, un intervento parte degli investimenti strategici finanziati anche con i fondi del PNRR e del Next Generation EU. Questa operazione potrebbe causare abbassamenti di pressione o mancanze d'acqua dalle ore 8:00 alle 17:00 nelle località lo Scoglietto e Poggio alle Mandrie, e nelle vie delle Mandrie, dello Scoglietto, dello Scoiattolo, Montparnasse e di Poggio alle Mandrie.

AdF prevede il ripristino della normale erogazione dell'acqua entro le rispettive fasce orarie indicate, salvo imprevisti. Per rimanere aggiornati, è disponibile il canale Whatsapp di AdF (link: https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10) e il numero verde 800 356935.