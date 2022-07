Lavori costruzione Luna Park: proprietari dovranno rimuovere le attrazioni

Lavori di costruzione del Luna Park: i proprietari dovranno rimuovere le attrazioni

Follonica: Questa mattina gli uffici comunali hanno firmato un'ordinanza relativa al cambio di destinazione abusivo di quel terreno. L'ordine riguarda la rimessa in ripristino allo stato legittimo del luogo e fa seguito al sopralluogo svolto nei giorni scorsi dalla polizia municipale di Follonica. Dopo il provvedimento di sospensione dei lavori di costruzione del luna park nel terreno di proprietà privata tra via don Sebastiano Leone e viale Italia, questa mattina gli uffici comunali hanno firmato un'ordinanza relativa al cambio di destinazione abusivo di quel terreno. L'ordine riguarda la rimessa in ripristino allo stato legittimo del luogo e fa seguito al sopralluogo svolto nei giorni scorsi dalla polizia municipale di Follonica.

Alla proprietà del terreno era già stata inviata nelle scorse settimane una diffida all'installazione delle attrazioni. La richiesta di collocazione temporanea di attrazioni del cosiddetto spettacolo viaggiante per quella zona di Pratoranieri era infatti stata ritenuta improcedibile, proprio perché per l'area in questione non è prevista questo tipo di attività. Oggi gli uffici hanno redatto un'ulteriore documento: l'ordinanza per l'immediata sospensione di qualsiasi operazione di montaggio delle strutture e delle attrazioni attraverso le quali si concretizza l'abusivo mutamento della destinazione urbanistica dell'area. Entro novanta giorni dalla notifica, i proprietari dovranno quindi procedere al ripristino del luogo, rimuovendo le varie attrazioni già in corso di costruzione.

Il Regolamento urbanistico del Comune di Follonica prevede infatti che «l’installazione di circhi equestri e/o di strutture per spettacoli viaggianti e attività di divertimento e simili è consentita, [...] esclusivamente su aree di proprietà comunale» e che «la localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le previsioni delle presenti norme, con le norme regolamentari comunali».