Lavori allo stadio di calcio e progetti per quello di baseball. Intervento anche al bocciodromo di via santa Rosa*

Grosseto: “Un impegno costante che si manifesta con lavori frequenti che vanno a cambiare in meglio il volto dell'impiantistica sportiva del capoluogo”: così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi presentano gli interventi e i progetti previsti per gli stadi Zecchini e Jannella.





Tra le opere in cantiere spicca quella dedicata allo stadio di calcio. “Lavori – assicurano il sindaco e l'assessore – che puntano a fare del Carlo Zecchini un impianto idoneo ai più rigidi standard in ambito di sicurezza strutturale. Troppe volte – proseguono Vivarelli Colonna e Ginanneschi – abbiamo dovuto imporre uno stop alle competizioni sportive così da ottemperare alle assai stringenti prescrizioni della preposta commissione provinciale. Un disagio che deve terminare. In seguito ai lavori, questo genere di problemi non ci saranno più e tutti gli appassionati sportivi potranno giovare di una realtà all'avanguardia”. Le opere ammontano a un impegno di 150mila euro e saranno completate entro luglio di quest'anno, così come anticipato nelle scorse settimane proprio dagli amministratori locali, sindaco e assessore in testa.

Altre importanti novità sono previste per lo Jannella, l'altro fiore all'occhiello dell'impiantistica sportiva grossetana. “Parliamo – spiegano Vivarelli Colonna e Ginanneschi – di un luogo frequentato da migliaia di persone ogni anno. Abbiamo aggiornato e approvato due progetti, così da abbattere le barriere architettoniche tramite la sostituzione dell'ascensore dedicato ai fruitori dello stadio di baseball”. Il piano ammonta a quasi 80mila euro. Per lo Jannella è stato aggiornato e approvato anche un progetto di illuminazione: “Abbiamo approvato in giunta – proseguono sindaco e assessore - il disegno di efficientamento energetico mediante relamping delle torri faro, un progetto che ammonta a 304mila euro e che se portato a termine potrebbe incidere in modo concreto nell'innalzamento della qualità del servizio offerto”.

La giunta comunale ha infine approvato il progetto di manutenzione straordinaria tramite la sostituzione della pavimentazione del bocciodromo di via santa Rosa a Grosseto. “Opere - sottolineano ancora Vivarelli Colonna e Ginanneschi - che ammontano a 60mila euro e che potranno rendere l'impianto ancora più moderno e funzionale". Soddisfatto l'assessore allo Sport, Fabrizio Rossi. "Tutti questi interventi, sia quelli già finanziati dello Zecchini e di via santa Rosa e quelli potenziali legati allo Jannella vanno nella direzione di un potenziamento delle strutture del capoluogo. La volontà è quella di dare alla città risposte puntuali, sempre mantenendo ben salda l'attenzione al bilancio. Lo sport - prosegue l'assessore - rappresenta un volano formidabile per la crescita del territorio: quest'amministrazione ne è pienamente consapevole e lavora in questa direzione. Al termine del nostro mandato amministrativo - conclude Rossi - lasceremo un capoluogo trasformato in molti suoi aspetti, compreso l'ambito dell'impiantistica sportiva che sarà un vero e proprio vanto".