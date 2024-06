Lavori al reparto di radioterapia, servizio sospeso martedì 25 giugno e lunedì primo luglio

Grosseto: Il reparto Applicazioni della Radioterapia che si trova al piano terra dell'Ospedale di Grosseto resterà chiuso nelle giornate di martedì 25 Giugno e lunedì 1 luglio 2024. Gli ambienti saranno interessati da alcuni lavori che renderanno indispensabile la chiusura per le due giornate.



Saranno quindi sospesi tutti i pazienti in trattamento, le tac di simulazione e verranno quindi rinviati i trattamenti radio-chemioterapici. Pienamente operative invece le attività ambulatoriali per le visite di controllo (Follow up) e le prime visite che si svolgono al piano Piastra. Per eventuali trattamenti di casi in urgenza e indifferibili, solo dopo consulenza da parte dei medici radioterapisti di Grosseto, verrà valutato il loro indirizzamento a Siena, al reparto di Radioterapia dell'ospedale Le Scotte.

I lavori al reparto riguardano l'installazione del nuovo acceleratore lineare che entrerà in funzione fra qualche mese.