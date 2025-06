Lavori al Ponte Mussolini e Spadino: senso unico alternato per due mesi

L'intervento da 880mila euro, durerà circa due mesi e prevede la sostituzione dei parapetti, con senso unico alternato e l'invito a usare percorsi alternativi.

Grosseto: Sono ufficialmente iniziati i lavori di sostituzione dei parapetti in acciaio sul Ponte Mussolini e sui viadotti adiacenti lungo la Strada Provinciale 154 Spadino a Grosseto. L'intervento, fondamentale per la sicurezza del transito veicolare, prevede la sostituzione completa dei guard-rail laterali.

Per consentire l'esecuzione dei cantieri, è stato istituito un senso unico alternato, regolato da movieri e un impianto semaforico. I lavori, di un valore complessivo di 880mila euro, sono un'opera complessa e strategica, realizzata dalla Provincia di Grosseto, e dureranno circa due mesi.

La scelta di avviare l'intervento durante il periodo di scuole chiuse mira a ridurre al minimo i disagi per i cittadini, dato il notevole aumento del traffico veicolare sul ponte durante l'anno scolastico.

Si raccomanda a tutti gli utenti di prediligere, per l'ingresso e l'uscita dalla città di Grosseto, soprattutto nelle ore di punta della mattina e del tardo pomeriggio, le altre vie di accesso al centro cittadino, che sono state adeguatamente segnalate.

La Provincia si scusa per il disagio, ma al termine dei lavori la viabilità sarà migliore e più sicura. La collaborazione di tutti è fondamentale per la riuscita di questo importante intervento di messa in sicurezza.