Lavori a Valpiana, il Comune risponde al PCI

Massa Marittima: “Stanno procedendo i lavori di riqualificazione di via delle Fonderie, a Valpiana, la via principale che attraversa il centro abitato della frazione –spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Massa Marittima – e contiamo nel mese di settembre di poterli concludere.”



“In merito alla nota del PCI - prosegue Giovannetti – che chiede chiarimenti rispetto al rifacimento del piano viabile di via del Cancellone, vogliamo rassicurare i residenti che quei lavori sono già previsti e che l’obiettivo del Comune è quello di avviarli in breve tempo, e possibilmente senza soluzione di continuità, subito dopo la conclusione dei lavori attualmente in corso, e in via di ultimazione.”

“Sulla problematica della circolazione dei mezzi ad alta velocità nel tratto che va dalla Chiesa verso Follonica – sottolinea ancora il vicesindaco Giovannetti – da tempo il Comune di Massa Marittima con la Polizia locale, sulla base di quanto consentito dalla normativa, sta valutando possibili soluzioni che consentano di aumentare la sicurezza dei cittadini e di conseguenza di migliorare la vivibilità della frazione. Alcuni interventi finalizzati ad innalzare i livelli di sicurezza per gli abitanti della frazione sono già stati messi in atto, a partire dall’istituzione sul ponte della Gora delle Ferriere di un divieto di transito per i mezzi con lunghezza maggiore ai 10 metri, che in questo modo non attraversano più Valpiana, ma sono costretti a prendere vie alternative come la Sarzanese Valdera. Inoltre, in accordo con la Prefettura, abbiamo ottenuto la deviazione dei mezzi speciali per il trasporto rifiuti, provenienti dall’area di Sei Toscana in località Magrone, che sono stati dirottati sulla SS 439, inibendone anche in questo caso il passaggio da Valpiana. Le due soluzioni messe in atto da quest’anno sono già una prima importante risposta che diamo al problema della sicurezza, riducendo notevolmente il transito di mezzi pesanti nel centro abitato”.