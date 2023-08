Lavori a Braccagni, attenzione alle modifiche al traffico

Braccagni: Nel periodo compreso da domenica 17 a venerdì 22 settembre, con orario giornaliero dalle ore 22.00 alle ore 06.00, nel centro abitato di Braccagni, in via Malenchini in corrispondenza del passaggio a livello posto al Km. 199+ 933 della linea ferroviaria Siena - Grosseto, è istituito il divieto di transito ai veicoli e ai pedoni, per consentire l'esecuzione dei lavori inerenti interventi di rifacimento e risanamento del passaggio a livello (2 fase lavorativa), con conseguente chiusura al transito veicolare dello stesso.



Durante il periodo sopra indicato nel centro abitato di Braccagni, in via Malenchini, tratto compreso tra via Amm. Concialini e il passaggio a livello posto al Km. 199+ 933 della linea ferroviaria Siena - Grosseto, è strada senza uscita con ingresso da via Amm. Concialini e da via Malenchini.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e gli accessi alle proprietà private, ove presenti.