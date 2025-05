Cronaca Lavoratori e lavoratrici della Lidl in Sciopero! 22 maggio 2025

Sabato 24 maggio i dipendenti della multinazionale si asterranno dal lavoro a sostegno del rinnovo dell’integrativo aziendale. Siena: La FILCAMS CGIL di Siena aderisce allo sciopero nazionale dei dipendenti di Lidl Italia proclamato per sabato 24 maggio 2025 per l'intero turno di lavoro. Nel senese i lavoratori coinvolti sono circa 60. L’Azienda dichiara un fatturato di oltre 7 miliardi di euro registrando negli ultimi 5 anni utili, ante imposte, di circa 1,3 miliardi. Un risultato straordinario a cui hanno indubbiamente contribuito i dipendenti che ora, giustamente, pretendono una maggior considerazione nella distribuzione degli utili da parte della Multinazionale. Lo sciopero è stato deciso in seguito all'esito insoddisfacente dell'incontro del 14 maggio a Bologna con la Direzione di Lidl Italia per il rinnovo del Contratto Integrativo. Nelle trattative svolte Lidl non ha accolto nessuna delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali mantenendo una posizione di chiusura nei confronti dei Sindacati che hanno avanzato diverse soluzioni per aumentare il salario dei dipendenti, tra cui un salario variabile legato a obiettivi condivisi, una parte di salario fisso aggiuntivo mensile e il riconoscimento dei buoni pasto. Oltre alle questioni economiche permangono criticità significative sull'organizzazione del lavoro, in particolare riguardo ai carichi di lavoro eccessivi e alla mancanza di programmazione e certezza degli orari, specialmente per il 75% del personale con contratti part-time, spesso involontari. La verità è che l'Azienda da un lato impone un modello organizzativo di estrema flessibilità e carichi di lavoro insostenibili e dall’altro lato si rifiuta di fornire risposte concrete alle richieste assolutamente ragionevoli e motivate dei dipendenti. Non è così che funzionano le trattative, la mobilitazione è stata conseguente ed inevitabile. Seguici



