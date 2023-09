Lavorare insieme nel turismo, se ne parla a Firenze

Giovedì 7 settembre 2023 alle ore 9.30 nel centro congressi dell’Hotel AC in via Luciano Bausi 5 (zona Stazione Leopolda) un confronto serrato sullo stato dell’occupazione nel settore e le prospettive future. Ministero del Lavoro, Ente Bilaterale Nazionale, Centro Studi ADAPT, Regione Toscana, sindacati ed associazioni datoriali protagonisti. Interverranno anche gli assessori regionali alla formazione e lavoro Alessandra Nardini e alle attività produttive e turismo Leonardo Marras



Firenze: Come è cambiato negli ultimi anni il mondo del lavoro nel comparto turistico toscano? Come mai all’importante disponibilità di offerta di lavoro degli ultimi tempi fa eco una così marcata difficoltà nel reperire manodopera qualificata? E quali opportunità possono offrire i nuovi mercati extra europei?

Per fare chiarezza su questi importanti interrogativi, comuni ai tanti attori del settore, l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano EBTT organizza il convegno “Lavorare insieme nel turismo”, in programma giovedì 7 settembre 2023 alle ore 9.30 a Firenze nel centro congressi dell’Hotel AC, in via Luciano Bausi 5 (zona Stazione Leopolda).

Tra i protagonisti della mattinata: Ministero del Lavoro, Regione Toscana; Fondazione Adapt, Ente Bilaterale Nazionale, sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali, che a conclusione della stagione estiva 2023 faranno insieme il punto della situazione e affronteranno alcune delle questioni più urgenti, come la crescente difficoltà delle aziende a reperire manodopera qualificata, le problematiche causate da salari non sufficientemente remunerativi, o dell’opportunità di usufruire del nuovo decreto sui flussi migratori.

I NUMERI DEL SETTORE

Il settore del turismo (al quale fanno riferimento diverse tipologie di impresa, tra cui strutture ricettive di vario genere, ristorazione e altri pubblici esercizi, stabilimenti balneari, locali da ballo, agenzie viaggio e tour operator) contava nella Toscana ‘pre-pandemia’ oltre ventimila imprese.

120mila gli occupati, con età media tra i 20 e i 40 anni, di cui il 53% donne e il 27% di nazionalità straniera. I contratti a tempo indeterminato rappresentavano il 51% del totale, del restante 49% a tempo determinato, il 22% è legato all’apertura stagionale delle imprese.

Uno scenario che, a seguito delle chiusure degli anni 2020 e 2021 e della contrazione della domanda di lavoro, è oggi profondamente cambiato. Proprio di questi cambiamenti, e di come affrontarli, parleranno a Firenze numerose voci autorevoli e qualificate.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Dopo l’apertura dei lavori a cura del vicepresidente di EBTT Pier Luigi Masini, interverranno gli assessori regionali alla formazione e lavoro Alessandra Nardini e alle attività produttive e turismo Leonardo Marras, insieme al presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo Alessandro Nucara. Sarà poi la volta delle relazioni tecniche: Margherita Roiatti, Research Fellow Fondazione ADAPT, parlerà di “Occupazione ed occupabilità: la situazione attuale in Toscana”, mentre Stefania Congia, della Direzione Generale per l’immigrazione Ministero del Lavoro, affronterà il tema dei “Nuovi ingressi per il lavoro in Italia e opportunità di inserimento nel settore turistico”.

Alle ore 12, la tavola rotonda moderata da Francesca Ciardiello, che metterà a confronto associazioni di categoria e sindacati dei lavoratori. Saranno presenti i presidenti di FIPE Confcommercio Toscana Aldo Cursano, di FEDERALBERGHI Toscana Daniele Barbetti, di FAITA Federcamping Toscana Andy Fedi, di RESCASA ToscanaChiara Pelagotti e infine diFIAVET Toscana Pier Carlo Testa. Insieme a loro i segretari regionali di UILTuCS Toscana Marco Conficconi,di Filcams CGIL Toscana Stefano Nicoli e di Fisascat CISL ToscanaAlessandro Gualtieri. Sarà proprio Gualtieri a tirare le conclusioni del convegno, in qualità di presidente in carica dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano.