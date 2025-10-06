Lavorare in Maremma: nuove opportunità per la stagione 2025-2026

Dall’accoglienza alla ristorazione, il Centro Servizio Grosseto pubblica dieci offerte di lavoro nel settore turistico e alberghiero

Grosseto: Il Centro Servizio di Grosseto segnala nuove offerte di lavoro nel territorio maremmano per la stagione invernale e quella estiva 2026. Le ricerche riguardano strutture ricettive, ristoranti e attività turistiche che cercano personale qualificato e motivato.

Di seguito le posizioni aperte con i dettagli su requisiti, periodi e modalità di candidatura:

Albergo a pochi chilometri da Grosseto (10km) ricerca una receptionist con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese ottima e preferibile lingua tedesca orario da ottobre a marzo part time dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 a rotazione poi da aprile 2026 full time non alloggio pat b automunita obbligatorio Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un/una receptionist con esperienza nel settore inglese e/o tedesco non alloggio pat b automuniti da ottobre/novembre 2025 a ottobre 2026 con possibilità di prolungamento orario invernale lunedì- venerdì dalle 9.00 alle 17.00 orario estivo su turni con 1gg di riposo Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala apprendista preferibile minima esperienza orario serale possibilità di lavoro continuativo non alloggio Pizzeria a Grosseto ricerca anche prima esperienza un aiuto pizzaiolo apprendista orario serale 17.00-23.00 non alloggio all’inizio venerdì sabato e domenica con possibilità di lavorare poi tutte le sere Ristorante all’alberese ricerca un cuoco/a con esperienza pluriennale nel settore di cucina di carne subito da marzo/aprile 2026 con una stagione molto lunga fino a ottobre 2026 orario principalmente serale solo aprile/maggio anche il giorno non alloggio Albergo nelle vicinanze di Roccastrada ricerca dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026 un cuoco/a automunito con esperienza nei ristoranti di specialità maremmane specialmente terra aperto anche a ricette rivisitate preferibile con diploma alberghiero o titolo di studio orario solo la sera e preparazione dolci n per colazioni Ristorante a Magliano in Toscana ricerca un cameriere/a di sala con almeno minima esperienza nel settore orario solo serale per il periodo invernale i weekeend (venerdi sabato e domenica e i festivi) poi da aprile 2026 tutte le sere con 1 gg di riposo pat b automunito non alloggio Ristorante a pochi chilometri da Grosseto ricerca un cameriere/a di sala con esperienza nel settore per il periodo invernale venerdì pranzo, sabato pranzo e cena e domenica pranzo e i festivi poi l’orario aumenta da aprile 2026 con possibilità di un lavoro continuativo non alloggio pat b automunito /a Ristorante a Castiglione ricerca un commis di sala preferibile esperienza nel settore ma non indispensabile max 29 anni per il periodo invernale venerdì solo sera sabato e domenica spezzato e i festivi fino a gennaio 2026 poi da marzo 2026 orario serale tutte le sere con 1gg di riposo pat b automunito non alloggio Ristorante a Scarlino ricerca un maitre con esperienza pluriennale di gestione della sala e conoscenza di lingua inglese dal 1 aprile a ottobre con vitto e alloggio.

Come candidarsi

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo: