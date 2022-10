Laurea honoris causa per il Maestro Samuel Montealegre

Viterbo: Martedì 1° novembre la Corporación Universitaria Taller Cinco di Bogotà (Colombia) conferirà la laurea honoris causa di “Designer d’interni” al maestro Samuel Montealegre con la seguente motivazione: «In riconoscimento dei suoi meriti artistici e per il suo contributo all’avanzamento e al consolidamento della letteratura attraverso la cultura e l’architettura portando in alto il nome dell’accademia del nostro Paese negli scenari di scala nazionale e internazionale».



La Corporación Universitaria Taller Cinco è un’istituzione universitaria pioniera, leader e specialista in materia di formazione per il design e la comunicazione audiovisiva che ha ridefinito l'educazione delle arti applicate, rendendo la formazione accademica una pratica creativa, investigativa, tecnica e concettuale in grado di creare, innovare e trasformare ambienti ed esperienze. Per più di 46 anni, il talento e la creatività dei Talleristas hanno segnato lo sviluppo del Design colombiano e della Comunicazione audiovisiva, rendendoli leader nell'industria creativa in Colombia e nel mondo.

Samuel Montealegre (Colombia, 1940), artista, teorico, storico, docente, conferenziere, collezionista, direttore e organizzatore di istituzioni ed eventi culturali, si è stabilito in Italia nel 1966 e vive tra Roma e Bagnoregio. Ha compiuto studi di arte, architettura e storia dell’arte in Colombia e Italia. Ha partecipato a spettacoli e ha realizzato progetti di integrazione tra arte e architettura; ha curato programmi per radio e televisione, ha scritto articoli e saggi per quotidiani, riviste, cataloghi, libri ed enciclopedie d’Europa e America. Ha collaborato con l’Enciclopedia Treccani ed è stato Commissario alla Biennale di Venezia. Il suo lavoro artistico è stato esposto in musei, istituzioni e gallerie di numerosi Paesi e figura in musei e collezioni d’Europa e d’America.

Il Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia, di cui Samuel Montealegre è uno dei fondatori, rivolge al Maestro le più vive congratulazioni per l’importante riconoscimento ottenuto.