“Latte guasto”. Il terzo romanzo della follonichese Valentina Santini da oggi in libreria

Follonica: Esce oggi in tutte le librerie e gli store on line il terzo romanzo della scrittrice follonichese Valentina Santini. “Latte Guasto”, questo il titolo dell’opera pubblicata dalle edizioni Voland, racconta con stile asciutto e crudo, e al contempo vivissimo, la storia di Viola, una bambina di 11 anni che l’11 maggio del 1969 smette di parlare, senza motivazioni apparenti. A Quattrostrade, il paese in cui il romanzo è ambientato, questa anomalia improvvisa desta grande scalpore fino a quando, non potendo trovare spiegazioni plausibili, Viola viene semplicemente bollata come ‘pazza’.

Questo terzo romanzo di Valentina Santini, già autrice di “L’Osso del Cuore” e “Mosche”, la conferma come una delle autrici più interessanti della narrativa italiana. Agendo per sottrazione, Valentina, riesce a rendere viva e presente la storia di Viola che, nelle parole dell’autrice, diventa un personaggio concreto, con infinite sfumature e una straordinaria sensibilità.

“Lo dico spesso - spiega Valentina Santini -: scrivere per me ha a che fare con il coraggio. Si tratta di provare a guardare certe pieghe scomode e tentare di farci qualcosa. Latte guasto racconta una storia di eventi impossibili da pronunciare. È il silenzio che comanda. Le parole diventano specchi deformanti, la realtà sembra accadere davvero solo in quello che i personaggi non riescono a dirsi. E mi sembra che tanto dell’esperienza umana si nasconda in queste dinamiche qui”.



