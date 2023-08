Grosseto: L'associazione Musical-mente ODV, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e le scuole di ballo Bulli e Pupe e Salsa Project, torna ad animare il centro storico con uno spettacolo di danceability dal titolo "Lasciamoli Brillare".



L'evento, promosso dalla Consulta per la disabilità del Comune di Grosseto e patrocinato dalla Provincia, riunirà persone abili e disabili in Piazza Duomo giovedì 24 agosto alle ore 21:30. Una serata pensata per danzare insieme attraverso un percorso di ricerca che sfrutta le abilità fisiche ed espressive individuali, il tutto con l'aiuto della maestra di ballo e direttore artistico della serata Katia Remati.

L'iniziativa, a cui prenderà parte anche una truccabimbi, sarà poi l'occasione per omaggiare l'identità, l'indipendenza e la libertà delle donne, sia attraverso la danza che tramite la moda. Durante la manifestazione verrà infatti lanciata una linea di borse realizzate da Elisabetta Girasoli, una ragazza diversamente abile appassionata di uncinetto.

"Il legame tra le istituzioni e le associazioni del terzo settore rappresenta una sinergia preziosa per il progresso sociale - dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - La nostra Amministrazione si impegna a promuovere iniziative come questa, diffondendo un messaggio di inclusione e sostenendo alcune realtà importanti del territorio che, insieme, affrontano le sfide sociali e umanitarie della società moderna."

Soddisfatti anche l'assessore alla Cultura Luca Agresti e l'assessore al Sociale Sara Minozzi. "L'evento - spiegano - riesce ad unire il mondo della cultura a quello del sociale, abbellendo una delle piazze più importanti della città e portando a riflettere tutti gli spettatori." "Quante volte sentiamo dire "non sai andare a ritmo", "non sei portato per ballare", "sei troppo grasso, basso, alto, sgraziato"? Oggi, grazie alle direttrici Angela Acciaioli e Katia Remati, è possibile promuovere il messaggio che siamo tutti diversi ma uguali - commenta Valentina Corsetti, presidente della Consulta per la disabilità del Comune di Grosseto - Ringrazio la Croce Rossa Italiana, le scuole di ballo, Creavi di Marzia Fidanza che fornirà gli abiti di scena, Incanto hair che realizzerà le acconciature, Banca Tema, Mosaico del volontariato e, naturalmente, le istituzioni coinvolte."