Lars Rock Fest 2025, day 3

Prima, durante e dopo i concerti: Outsiders DJ-SET

Siena: Il gran finale del Lars Rock Fest 2025 di domenica 6 luglio è affidato ai londinesi The Heliocentrics e agli americani Karate che infiammeranno il palco con le loro iconiche performance live domenica 6 luglio.

The Heliocentrics mescolano da tempo un'ammaliante miscela di funk, jazz e psych. Il loro album di debutto del 2007, “Out There” ha gettato le basi per il loro capolavoro del 2009, “Inspiration Information”, insieme alla leggenda musicale etiope Mulatu Astatke. Celebrato da pubblico e critica, “Inspiration Information” è stato eletto da Gilles Peterson album dell'anno a livello mondiale ed è stato successivamente raccomandato da Jamie Cullum come uno dei “cinque album jazz essenziali” da ascoltare.

I Karate sono stati fondati a Boston nel 1993 da Geoff Farina, Eamonn Vitt e Gavin McCarthy. A loro si è aggiunto Jeff Goddard al basso nel 1995. Il gruppo ha pubblicato sei album in studio, due EP, numerosi singoli e split 7" tra il 1994 e il 2005. In questo percorso, dalle radici punk, il gruppo si è avventurato in un'ampia gamma di sperimentazioni indie progressive, tra cui jazz-rock, post-rock e una versione unica di slowcore.

Nel 2020 un articolo del Chicago Reader sottolineò come gli album dei Karate fossero diventanti rari e pezzi da collezionisti. Dopo ciò, con l'aiuto dei fan di lunga data, i Karate sono rientrati in possesso dei master dei propri album per ristamparli e nell'autunno del 2024 la band ha dato alla luce Make It Fit, il suo primo disco di inediti in studio dopo Pockets del 2004.

Dalle 17:30 ACT! Laboratorio di autorappresentazione

Dalle 18:00 OPEN BOOK - Festival dell'editoria nelle sue forme indipendenti

Dalle 18:00 LARS ROCK MARKETS - Mercatino dell'artigianato e Fiera del disco

Dalle 18:00 DJ SET - Selezioni Musicali di Outsiders

Dalle 18:00 LARS & THREADS – Laboratorio e installazione di tessitura

Dalle 18:00 EXPO: Mostre di “Malinconia Fumogeno” e “Amazzoni”

Dalle 18:00 EXPO: Mostra della call for artist a tema “Diavolo in Corpo”

Dalle 18:00 FUN – Guè Pequeno VS Nirvana (partita pallavolo con DJ set)

Dalle 18.45 TALK - Abitare il corpo

Lars Rock Fest

dal 4 al 6 luglio 2025 presso i Giardini Pubblici di Chiusi (SI) con ingresso gratuito

Facebook: https://www.facebook.com/LarsRockFest

Instagram:https://www.instagram.com/larsrockfest/

Sito: https://assogec.it/lars