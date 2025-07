Lars Rock Fest 2025, day 2

Ore 9,45: Matinée presso l'orto Vescovile di Chiusi città/Suoni dal Labirinto

Chiusi: Joseph Arthur (USA)

Dalle ore 21,00

Black Country, New Road (UK)

Party Dozen (AUS)

LOSTATOBRADO (IT)

Prima, durante e dopo i concerti: Outsiders DJ-SET

Folksinger e songwriter di culto americano, nonché autentico troubadour sempre alla ricerca di nuove esperienze e nuove vibrazioni nonostante i quasi 30 anni di carriera, Joseph Arthur sarà il protagonista del matinée di sabato 5 luglio nella città vecchia di Chiusi, concerto parte del progetto Suoni dal Labirinto in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese in occasione di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura; l'evento sarà accompagnato da una visita gratuita ai cunicoli etruschi di Chiusi, il famoso Labirinto di Porsenna.

Aprirà i concerti della sera LOSTATOBRADO, il terzetto bolognese in bilico tra la sperimentazione elettronica e l’improvvisazione sonora collettiva messosi in luce nell'ultima edizione del Rock Contest, storica manifestazione legata a Controradio di Firenze con cui il Lars Rock Fest conferma la partnership anche quest'anno.

A seguire ci saranno gli australiani Party Dozen, duo noise-rock sperimentale composto dalla sassofonista Kirsty Tickle e dal percussionista Jonathan Boulet capaci di creare un'esperienza sonora esplosiva e imprevedibile, e gli headliner Black Country, New Road, “la migliore band del mondo” per The Quietus, che presenteranno “Forever Howlong”, l'album in studio che segue “Ants From Up There” del 2022, che ha raggiunto il terzo posto in classifica nel Regno Unito regalando alla band la seconda TOP 5 in 12 mesi dopo il loro fortunato debutto discografico. Ora, al terzo album in studio, la band sta di nuovo costruendo da zero un'altra miracolosa trasformazione musicale.

Dalle 17.30 ACT! - Come costruire un fumetto

Dalle 18:00 OPEN BOOK - Festival dell'editoria nelle sue forme indipendenti

Dalle 18:00 LARS ROCK MARKETS - Mercatino dell'artigianato e Fiera del disco

Dalle 18:00 DJ SET - Selezioni Musicali di Outsiders

Dalle 18:00 LARS & THREADS – Laboratorio e installazione di tessitura

Dalle 18:00 EXPO: Mostre di “Malinconia Fumogeno” e “Amazzoni”

Dalle 18:00 EXPO: Mostra della call for artist a tema “Diavolo in Corpo”

Dalle 18:00 FUN – Scuola di graffiti con Pocio

Dalle 19:00 TALK - Inchiostro e indipendenza