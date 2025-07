Venerdì 4 luglio 2025 Ingresso libero Dalle ore 21,00 Mclusky (UK) Italia 90 (UK) Cucamaras (UK)

Siena: Dal 4 al 6 luglio 2025 presso i Giardini Pubblici, torna a Chiusi, nella Valdichiana Senese, il Lars Rock Fest, la tre giorni di musica e cultura alternativa ad ingresso gratuito organizzata dalle volontarie e dai volontari del GEC - Gruppo Effetti Collaterali.

Quest’anno l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese è la Capitale Toscana della Cultura e in questa importante celebrazione, ancora una volta, il Lars Rock Fest mostrerà tutta la sua innata attitudine di fare rete nel territorio con realtà sempre diverse.

Il Lars Rock Fest infatti è più di un festival, è un progetto culturale indipendente che dal 2012 cresce appoggiandosi a due punti di forza e di identità fondamentali: il suo cartellone e il suo spirito di comunità. La line-up del festival è elemento fondamentale di ricerca ed estremamente riconoscibile e porta, con ingresso gratuito, a Chiusi il meglio della scena alternativa internazionale.

Lo spirito di comunità è l'aspetto totalizzante degli eventi che accompagna il pubblico di ogni età dalle ore 17 di ogni pomeriggio.

Protagoniste del cartellone del Lars Rock Fest 2025 saranno 9 band ancora una volta selezionate dal Direttore Artistico, Marek Lukasik.

Il compito di aprire la prima serata di venerdì 4 luglio spetterà agli inglesi Cucamaras, quattro elementi indie/post-punk nati a Nottingham, che si stanno imponendo con la loro autorità nella nuova ondata di musica alternativa chitarristica. La band è stata nominata tra le migliori 100 band dell'anno da NME nel 2023 e ha goduto dell'attenzione di BBC Radio 1 e 6.

Rimaniamo in Inghilterra perché saranno gli Italia 90 i secondi a salire sul palco dei Giardini Pubblici di Chiusi. Un tempo quartetto, ora trio, la band torna sulla scena live con una formazione modificata. Le loro canzoni, basate sul successo dell'album di debutto Living Human Treasure pubblicato nel gennaio 2023, spingono il gruppo in territori a loro meno familiari, in alcuni punti più melodici e in altri molto più oscuri. Il tutto è sostenuto dall'affiatamento e dalla compattezza, maturati nella loro lunga amicizia, che costituiscono le fondamenta del suono degli Italia 90.

Gli headliner della serata sono i Mclusky, il trio gallese di estrazione punk e indie rock, apparsi per la prima volta sulla scena nel 1998. Guidata da Andrew Falkous (voce/chitarra), la band comprendeva inizialmente anche Matthew Harding (batteria) e Jonathan Chapple (basso). I Mclusky debuttarono nel Regno Unito con My Pain and Sadness Is More Sad and Painful Than Yours (Fuzzbox) del 2000. Successivamente firmarono con Too Pure e collaborano con Steve Albini per produrre il loro secondo e celebrato lavoro Mclusky Do Dallas. Dopo un'intensa attività live i Mclusky hanno realizzato nel 2004 il loro terzo full-length The Difference Between Me and You Is That I'm Not on Fire, ma l'anno successivo la band decide di chiudere i battenti. I Mclusky hanno iniziato a risuonare insieme nel 2015, con Damien Sayell al basso e alla voce. Nel settembre 2023 la band ha pubblicato un EP di quattro brani, la loro prima uscita dopo 19 anni, che anticipa l'uscita nei prossimi giorni del nuovo album su Ipecac Recordings chiamato The world is still here and so are we.

Con la qualità e la ricerca artistica del programma della sua dodicesima edizione, il festival conferma la grande attenzione verso il panorama alternativo internazionale contemporaneo. Tra le band salite sul palco del festival in questi anni ricordiamo Wire, Gang of Four, The Pop Group, Public Service Broadcasting, Japandroids, Unknown Mortal Orchestra, Protomartyr, Cloud Nothings, METZ, Wolfmother, Algiers, Porridge Radio, Nothing, faust, Notwist, The Brian Jonestown Massacre, Crocodiles, Benefits, DITZ, Gilla Band e Fantastic Negrito.

Lars Rock Fest 2025 conferma anche quest'anno la media partnership con Battiti, il magazine musicale di RAI Radio 3 dedicato alle musiche avventurose della contemporaneità, dal jazz all'elettronica sperimentale, dalla black music al rock d'avanguardia, con particolare attenzione alle novità discografiche e alle scene sotterranee italiane e internazionali. Battiti trasmetterà nei prossimi mesi estratti registrati dai concerti.

Prosegue e si approfondisce la partnership con Controradio Firenze e il suo storico concorso Rock Contest. Oltre alla presenza sul palco dei LOSTATOBRADO, protagonisti della sua edizione 2024, anche quest'anno Controradio trasmetterà in diretta dal festival nei giorni di venerdì 4 e sabato 5 luglio, raccontando la musica, i personaggi e i contenuti culturali del festival.

Il Lars Rock Fest non si esaurisce solamente con l’aspetto musicale: una serie di eventi collaterali stimolanti e creativi, adatti a ogni età, alcuni pensati anche per i piccolissimi, riempiono le giornate e gli spazi del festival.

Gli Effetti Collaterali quest'anno si dedicheranno al tema del corpo. In collaborazione con il collettivo perugino Becoming X è stata proposta infatti una call aperta a tutte le artiste e gli artisti per una esposizione collettiva nelle strade di Chiusi. Il Becoming X sarà poi impegnato, come gli altri anni, in live drawing durante i concerti. Per le bambine e i bambini sono previsti street art, letture ad alta voce, laboratori di riciclo.

Si uniranno quindi talk e attività sul tema del corpo, declinato in diversi aspetti, dal corpo migrante al corpo non conforme, il corpo fantastico. Diverse mostre e tante le collaborazioni preziosissime con i protagonisti del fermento culturale.

Anche quest'anno il Lars Rock Fest ospita Open Book, il festival dell'editoria nelle sue forme indipendenti, che in nessun modo vuole essere una fiera del libro, ma un momento culturale a tutto tondo che ogni anno si presenta con una faccia e una declinazione diversa.

Non mancherà il mercatino dell'artigianato, la fiera del disco e ovviamente l'area ristoro con prodotti del territorio e piatti della tradizione con opzione vegetariana e vegana.

DJ set di qualità accompagneranno il pubblico prima, durante e dopo i concerti.

Il Lars Rock Fest ha iniziato un percorso di sostenibilità degli eventi culturali, fa parte del circuito delle Eco-Feste, non utilizza plastica monouso e l'acqua è distribuita gratuitamente.

Degna di nota, per sottolineare l'attenzione del festival verso il numeroso pubblico venuto da fuori, l'estrema utilità del Lars Rock Shuttle, la navetta gratuita per spostarsi da Chiusi centro storico, dalla Stazione FS e dalla zona campeggio verso l'area dei concerti.

Lo sviluppare sinergie è uno dei punti cardine del festival: oltre 150 volontari di Chiusi e dintorni, giovani e meno giovani, sono coinvolti nella realizzazione dell'evento. Inoltre il festival vanta importanti collaborazioni con diverse realtà del territorio, durante l'anno anche oltre il festival.

Tutto questo è possibile solo grazie al supporto e al sostegno del comune della città di Chiusi, con Regione Toscana e partner privati. Appuntamento quindi per il 4, 5 e 6 luglio a Chiusi nella Valdichiana Senese, capitale toscana della cultura, per il Lars Rock Fest 2025.