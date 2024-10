Sport Larini e Zambernardi hanno presentato l'evento: "una passeggiata per la salute" 8 ottobre 2024

Orbetello: L’associazione volontaria di quartiere di Orbetello Scalo, presieduta da Francesca Larini, ha aderito all’evento che svolge a livello nazionale Pittarosso: una passeggiata per la salute. L’evento è previsto per il 20 ottobre con partenza dalla Pinetina alle 10. “Abbiamo aderito – spiegano Larini e Stefania Zambernardi che hanno presentato la camminata – all’iniziativa che organizza a livello nazionale Pittarosso. La PittaRosso Pink Parade 2024 ha un obiettivo di raccogliere fondi per sostenere un progetto di ricerca scientifica di grande rilevanza. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto alla Fondazione Veronesi. Pittarosso dà la possibilità a chiunque, privati e associazioni, di realizzare un evento diffuso e così abbiamo fatto”. L’evento ha il patrocinio del Comune di Orbetello e il sostegno dell’assessora comunale alla sanità Silvia Magi. Chi vorrà partecipare, andando sul sito di Pittarosso (sezione Pittarosso Pink Parade) o sulla pagina Facebook Pittarosso, potrà acquistare, entro il 10 ottobre, un kit per partecipare alla passeggiata della salute. Il kit si compone di uno zainetto, maglietta rosa, calzini, un pacchetto di gomme a altri gadget. L’acquisto ha un costo di 24 euro ed equivale alla donazione che andrà interamente alla Fondazione. “Chi non potesse acquistare il kit – spiegano Larini e Zambernardi – potrà partecipare ugualmente alla camminata. Il 20 mattina basterà indossare qualcosa di rosa e venire alla Pinetina alle 10. Chi vorrà potrà fare una donazione del valore che ritiene più opportuno. Anche un piccolo gesto è importante. Si può partecipare anche senza donare ma è chiaro che lo scopo è raccogliere fondi per la ricerca per la lotta ai tumori femminili. Il nostro obiettivo – concludono Larini e Zambernardi – è rendere questo evento un appuntamento da ripetersi ogni anno. Vi aspettiamo numerosi”. foto di archivio Seguici



