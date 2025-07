Larderello e la geotermia: un’eccellenza toscana tra storia, paesaggio e futuro sostenibile

Larderello: Nel cuore della Toscana, tra le colline che si estendono tra Pisa, Siena e Grosseto, esiste un territorio unico al mondo dove il calore della Terra è diventato energia, cultura e identità: è la geotermia di Larderello, culla storica di una tecnologia che ha rivoluzionato il modo di produrre elettricità da fonti rinnovabili.

Tutto ebbe inizio nel 1818 grazie a Francesco Larderel, chimico francese che intuì per primo le potenzialità dei soffioni boraciferi per l’estrazione di acido borico. Ma la vera svolta arrivò nel 1904, quando il Principe Ginori Conti accese le prime cinque lampadine sfruttando il vapore geotermico: nacque così la prima forma di produzione elettrica da geotermia. Poco dopo, nel 1913, fu inaugurata a Larderello la prima centrale geotermoelettrica al mondo, e da allora Enel Green Power ha fatto scuola nel mondo e può contare centrali anche in America Latina.

Oggi Larderello e l’intera Toscana geotermica non sono solo luoghi di produzione energetica, ma rappresentano un modello di integrazione tra industria, ambiente e cultura. Geyser, putizze, fumarole e paesaggi lunari si fondono con impianti tecnologicamente avanzati e poli museali che attraggono oltre 60.000 visitatori all’anno. È un turismo diverso, più consapevole, che racconta una Toscana meno conosciuta ma straordinariamente affascinante.

La geotermia toscana coniuga passato, presente e futuro in una storia di innovazione e di sostenibilità che racconta come un’attività industriale possa integrarsi con il territorio, favorendone non solo lo sviluppo energetico ed economico, ma anche turistico e culturale in un modello di “green economy” che unisca crescita produttiva e attenzione per l’ambiente. La Toscana geotermica, con le sue bellezze paesaggistiche a cui si aggiunge la presenza di moderni impianti industriali, costituisce un’eccellenza dell’attività di Enel Green Power, ma anche delle Istituzioni regionali e locali, soggetti che con spirito di dialogo e collaborazione hanno dimostrato come molte grandi opere possano essere realizzate nell’ottica di un vero sviluppo sostenibile.

La geotermia toscana non è solo passato glorioso, ma anche presente innovativo e futuro sostenibile. Enel Green Power, con oltre 200 anni di esperienza, guida oggi un distretto che coniuga sviluppo economico, tutela ambientale e inclusione sociale, dimostrando che una “green economy” è possibile, concreta e replicabile.