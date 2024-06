Lanzini: "Orgoglioso del mio risultato. Congratulazioni all'avversario, ma non al Sindaco uscente"

Cinigiano: 124 voti di scarto hanno decretato la vittoria del candidato Sindaco Luciano Monaci a sindaco di Cinigiano. «Sono comunque orgoglioso di avere battuto l’avversario sulle preferenze personali (240 per me contro le 214 di Luciano) - dichiara il candidato Giovanni Lanzini - e rimango convinto che la nostra proposta programmatica di “Fare Cinigiano” sia quella necessaria per rilanciare Cinigiano e il suo territorio, la sua economia, i suoi servizi di assistenza medica e sociale e per dare un maggiore impulso alle attività commerciali ed artigiane. Proposta programmatica che spazia nello specifico dalla revisione della raccolta differenziata dei rifiuti alle comunità energetiche, dagli interventi nei confronti della USL per il miglioramento della situazione sanitaria al contrasto ai fenomeni del sovraffollamento abitativo, dal recupero degli immobili pubblici e privati fino alla costruzione di una casa di riposo per i nostri anziani e all’indennità compensativa per l’agricoltura; temi importanti che noi porteremo avanti e per i quali ci batteremo anche dai banchi dell’opposizione.

Io e il mio gruppo abbiamo fatta una campagna elettorale seria e corretta all’insegna della novità e del cambio di passo, ma i cittadini hanno fatto una scelta diversa, e i cittadini hanno sempre ragione.

Ringrazio gli elettori che con il loro 45% delle preferenze hanno dato fiducia a me e alla mia squadra, ringrazio in modo particolare tutti i componenti della mia lista di governo e tutti coloro che, insieme a me, hanno condiviso questo percorso.

Faccio i miei complimenti a Luciano Monaci auspicando che con la vittoria ottenuta possa onorare gli impegni presi in campagna elettorale. Noi di “Fare Cinigiano” faremo nel nostro ruolo la parte che ci spetta, nell’interesse di tutta la comunità, che comprende anche coloro che tanto fango hanno gettato sulla mia persona.

Fa specie però che un Sindaco uscente si sia reso corresponsabile (per rancori personali con vecchi amministratori che hanno pubblicamente sostenuto la nostra lista civica e il nostro programma) di un clima avvelenato e incandescente che non ha giovato a nessuno e che continua ancora in queste ore e ad elezioni avvenute con pesanti atti intimidatori e di vandalismo a Monticello Amiata, rivolti in particolar modo alla famiglia di un componente della mia squadra.

Un clima pesante che il nuovo Sindaco, al quale ricordo di rappresentare non solo una parte ma tutti i cittadini, dovrà arginare con forza e al più presto. Per il bene e la sicurezza di tutti».