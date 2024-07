Laguna, sindaco richiede stato emergenza regionale: Stiamo lavorando per contenere la crisi

Orbetello: Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha richiesto che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dichiari lo stato di emergenza con la conseguente erogazione di fondi a sostegno delle operazioni di contenimento della crisi a carico del Comune.



«In questo momento molto complesso – spiega il primo cittadino di Orbetello - il Comune è l'unico Ente che sta sostenendo tutte le spese per tenere pulite le sponde e per smaltire le carcasse del pesce. Con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Regione può deliberare subito dei fondi per aiutare economicamente il Comune a sostenere le spese. Nel frattempo le attività di raccolta e smaltimento stanno andando avanti con regolarità».

«Allo sgrigliatore di Ansedonia – aggiunge il sindaco - si procede con lo smaltimento immediato delle carcasse. Attualmente allo sgrigliatore la situazione è sotto controllo. Le sponde, sia lato centri abitati che lato tomboli, al momento, risultano tutte pulite grazie all'intenso operato degli addetti delle ditte che ringraziamo per l'impegno e l'incessante lavoro. La maggiore difficoltà di ripulire risulta nella zona tra Ansedonia a Cameretta»

All'opposizione consiliare e ad alcuni oppositori del Partito Democratico, che stanno criticando l'operato dell'amministrazione, il sindaco risponde con fermezza: «Questo non è il momento di fare polemica – sottolinea – o perdersi in chiacchiere con inutili e strumentali richieste di dimissioni che, chiaramente, vengono rispedite al mittente. La maggioranza che governa il Comune è unita e compatta nell'affrontare in modo serio e concreto questa crisi. La nostra attenzione è assorbita completamente a contere i danni e a salvare la stagione turistica, obiettivo che stiamo perseguendo con tutte le nostre forze, facendo un sforzo organizzativo e operativo immane».

«Noi stiamo lavorando con lucidità e teniamo la barra a dritta – conclude Casamenti – e invece di buttare via tempo ed energie e di strumentalizzare questo evento nefasto, ci piacerebbe che l'opposizione e i nostri critici più feroci fossero impegnati, come noi, a dare una mano concreta, come stanno facendo alcuni deputati anche dello stesso Partito Democratico, per garantire il contenimento della situazione e per salvaguardare una stagione che vede un'ottima presenza di turisti e che, nonostante tutto, sta procedendo bene».