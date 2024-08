Laguna Rossi FDI: Prosegue iter Legge Consorzio, venerdì delegazione Commissione Ambiente in visita

Orbetello: “La risposta all’interrogazione da parte del ministro conferma che la legge sul Consorzio della laguna di Orbetello andrà a breve in porto alla Camera e poi al Senato. Venerdì porterò una delegazione della Commissione Ambiente a Orbetello per un sopraluogo in laguna e incontro con il Sindaco.

Vani sono i giochi di prestigio del Pd per nascondere l’attuale gestione della laguna, incentrata grandemente sulle responsabilità della regione Toscana, che è titolare della gestione, con l’accordo stipulato anche con il comune che, date le risorse, risulta marginale, rispetto all’ente sovraordinato. Il pd vuole confondere la legge che ancora non c’è ma che è in dirittura di arrivo, con il fallimento della attuale gestione e della attuale situazione emergenziale”, È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente commissione ambiente.



“La risposta del ministero è chiara: “Si rappresenta al riguardo che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, hanno già visto tutti l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, in quanto oggetto di specifiche convenzioni siglate con Sogesid S.p.A. e ISPRA. Si tratta di interventi con costo complessivo stimato pari a circa 25 milioni di euro, e il cui importo definitivo sarà determinato una volta completata la fase di progettazione esecutiva”.

Inoltre, la nota aggiunge che: “Segnatamente, con riferimento agli interventi previsti, è attualmente in corso di esame il Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente dell'area di pertinenza pubblica del Bacino 1 nel SIN di Orbetello, redatto dalla Sogesid S.p.a. in qualità di soggetto attuatore, tale progetto, trasmesso dalla Regione Toscana, è stato esaminato in sede di conferenza di servizi istruttoria svoltasi il 12 aprile scorso. In corso l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti, al fine di proseguire con l'iter di approvazione del progetto”. “Appare pertanto evidente che il Ministero sposa in toto la legge sul consorzio e lavora per il raggiungimento dell’obiettivo”, conclude Fabrizio Rossi.