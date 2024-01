Laguna. Pd Argentario: «Partecipazione al Consorzio è risultato importante per il nostro territorio»

Il Partito Democratico di Monte Argentario esprime soddisfazione per il via libera della Commissione Ambiente della Camera del testo di legge che istituisce il Consorzio della laguna di Orbetello



Orbetello: «Con l’approvazione in commissione ambiente della Camera della proposta di legge che istituisce il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello si apre una nuova fase per il nostro territorio e, in particolar modo, per il Comune di Monte Argentario che entra a far parte di questo nuovo progetto. Un risultato raggiunto grazie all’impegno dei parlamentari del Partito Democratico, all’on. Marco Simiani che in questa legislatura ha presentato la prima iniziativa legislativa in materia alla quale poi si sono aggiunte altre proposte che hanno dato vita al testo unitario varato oggi, e al lavoro portato avanti negli anni dalla Regione Toscana per rendere reale questa prospettiva.

Il progetto di creare una struttura che svolga funzioni amministrative, gestionali e di manutenzione degli impianti della laguna è un disegno importante e atteso da questo territorio, fondamentale ad assicurare una corretta gestione di un ecosistema così complesso e fragile che interessa un vasto e diversificato tessuto ambientale, occupazionale ed economico. Per il Comune di Monte Argentario che insieme a quello di Orbetello, alla provincia di Grosseto, allo Stato e alla Regione Toscana, farà parte del Consorzio si apre, per la prima volta, un’opportunità importante di partecipare a una progettazione condivisa sulle scelte future che riguarderanno la gestione della laguna e complessivamente la tutela del territorio circostante e del suo tessuto economico e sociale». Con queste parole il Partito Democratico di Monte Argentario interviene a seguito dell’approvazione in commissione ambiente della Camera del testo di legge unitario.