Laguna Orbetello, Monni: "Fdi tenta una manovra di distrazione, ma servono soldi non parole"

Firenze: “Fa bene l’onorevole Rossi a visitare la laguna di Orbetello. Spero colga l’occasione per informarsi e capire come stanno le cose, che sono profondamente diverse da quelle che ha raccontato alla stampa", così l'assessora regionale all'ambiente della Toscana Monia Monni ha commentato l'annuncio della visita alla laguna del deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi. "La sua recente uscita sui media - aggiunge l'assessora - è la dimostrazione evidente di come Fratelli d’Italia tenti un’operazione di distrazione dalla realtà. Qui però non servono parole e polemiche, serve che il Governo metta i soldi necessari a mitigare gli effetti della crisi climatica sulla laguna”.







L'assessora Monni prosegue facendo il punto della situazione: “Mi permetto di aiutare Rossi ricordandogli che il contratto di servizio per la raccolta di biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione dei sistemi di ricircolo idraulico, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti e attrezzature non si è mai interrotto e che la Regione Toscana lo ha sempre finanziato, dal 2013 ad oggi, con proprie risorse di circa 1 milione di euro l’anno, in coerenza con l’Accordo sottoscritto da Regione Toscana e Comune di Orbetello. Per poter intervenire per realizzare canali interni alla laguna, che aiutino il ricircolo delle acque, serve il sostegno del Governo. Aiuto economico e non solo, visto che dovremmo operare in un SIN, per il quale, tra l'altro, è in corso la procedura di riperimetrazione. Invece, nonostante tentativi polemici di qualche parlamentare di maggioranza che prova a sviare l'attenzione, il Governo non pare interessato ad intervenire. Anzi, non ha neanche dato la copertura economica per sostenere la proposta di legge trasversale alle forze politiche sulla Laguna. Dove sono i soldi? Quanto tempo hanno intenzione di metterci a prendere questa decisione? Cosa sta facendo Rossi per sollecitare il Governo la cui Premier è anche segretaria del suo partito?”

“Alle allusioni di Rossi rispetto ai fondi del commissariamento - prosegue l'assessora - rispondo chiarendo che gli stessi sono stati spesi per completare gli impegni di spesa assunti dal Commissario, nonché per acquistare le nuove pompe per il ricircolo idraulico, per sistemare e manutenere lo sgrigliatore di Ansedonia e per coprire molti altri interventi infrastrutturali e manutentivi necessari per la salvaguardia della Laguna". "Mentre la destra cerca polemica, insinua e finge di non essere al Governo del Paese - prosegue Monni - noi pubblicheremo sul sito della Regione Toscana tutta la delibere assunte dal 2013 ad oggi su queste risorse perché le cittadine e i cittadini hanno il diritto di sapere in trasparenza come sono stati spesi i soldi e che in questi anni c’è chi ha lavorato e c’è chi cerca solo qualche strapuntino di visibilità sulla stampa".

Prima di concludere Monni precisa che: “Fa bene Rossi a ricordare i contenuti dell’articolo 6 dell’Accordo, ma lo informo che anche tutte quelle attività di cui parla, ad esempio lo smaltimento delle alghe da 150.000 euro, sono integralmente coperte da risorse regionali”.

“L'onorevole - aggiunge - si è distratto anche rispetto ai rapporti della Regione con il Comune, con i cui rappresentanti lo invito a confrontarsi. Noi non abbiamo lasciato solo il Comune di Orbetello e non intendiamo farlo. In un’emergenza non c’è colore politico e non ci sono tentennamenti o giri di parole: ci si dà una mano, a testa bassa, nell’interesse dei cittadini e del territorio. Per questo a breve il Presidente firmerà lo stato di emergenza regionale, supporteremo finanziariamente il Comune sui costi della raccolta e avvio a smaltimento del pesce e abbiamo già dato mandato agli uffici di predisporre una proposta di legge per aiutare i pescatori e le altre attività economiche colpite con 600.000 euro di risorse regionali. Chiederemo anche lo stato di calamità nazionale per poter supportare con più forza le famiglie il cui lavoro si sviluppa attorno alla laguna, e su questo mi aspetto il sostegno e il lavoro di Rossi per il riconoscimento di questa necessità fondamentale".

Conclude l'assessora: “La laguna è un ecosistema fragile, che ha bisogno di risorse ingentissime per poter alleviare la sofferenza nella quale versa ciclicamente e che è acuita dal cambiamento climatico. Senza il deciso sostegno del Governo è impensabile poter offrire le risposte straordinarie di cui c'è bisogno. Noi continueremo ad assicurare il massimo impegno per la Laguna in piena sinergia con il territorio, ma chi oggi fa polemica e distribuisce responsabilità dovrebbe invece rimboccarsi le maniche e dare una mano”.