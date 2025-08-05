Laguna Orbetello, Minucci (FdI): “Da sottosegretario La Pietra massima attenzione per il rilancio della pesca e acquacoltura"

Roma: “Il futuro della pesca e dell’acquacoltura nella laguna di Orbetello è una priorità per Fratelli d’Italia e per il Governo Meloni”. È quanto afferma Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d'Italia Grosseto, al termine dell’incontro che si è svolto oggi con il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra e il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti.

“Abbiamo illustrato al sottosegretario le criticità e le potenzialità di un comparto che rappresenta un pilastro dell’economia locale – prosegue Minucci – e abbiamo trovato una massima attenzione e disponibilità a lavorare per una progettazione seria, strutturata e sostenibile. L’obiettivo è chiaro: ridare competitività alla laguna e garantire opportunità alle imprese del territorio”.

“Questo incontro dimostra la vicinanza del Governo alla Maremma e la volontà di Fratelli d’Italia di non lasciare indietro nessuno. Alle prossime elezioni regionali - se eletto - porterò questa battaglia in Consiglio regionale, perché la laguna di Orbetello e tutta la nostra provincia meritano attenzione costante”, conclude Luca Minucci, presidente provinciale FDI Grosseto.