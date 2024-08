Laguna Orbetello, Fai Cisl: "Servono interventi strutturati per tutelare l’ambiente e i lavoratori"

Antonella Biondi, segretaria generale di Fai Cisl Grosseto commenta la situazione



Orbetello: “Occorre prendere decisioni definitive sulla gestione della laguna di Orbetello, perché la questione non è più rimandabile dal punto di vista ambientale e perché, non dimentichiamolo, ne va del lavoro e del reddito di decine di operatori e famiglie”. Antonella Biondi, segretaria generale della Fai Cisl di Grosseto commenta la situazione, alla ribalta della cronaca da giorni, della laguna di Orbetello e chiede una presa di posizione netta per trovare soluzioni concrete ed evitare che il disastro ambientale in corso non si ripeta.

“La laguna di Orbetello è dentro a una delle riserve naturali più importanti d’Europa e attraversa, purtroppo da anni, gravi difficoltà dovute al surriscaldamento delle acque: un problema che, ogni estate si ripresenta e che, come è evidente, non può essere scongiurato con piccoli interventi di rimozione delle alghe. È fondamentale – dice Biondi – che le istituzioni intervengano con piani strutturali e interventi forti ed efficaci. Se si continua a rimandare il problema, la situazione sarà sempre più disastrosa. La laguna di Orbetello, con il suo indotto, dà lavoro a decine persone: ci sono quindi decine famiglie che vedono il loro reddito messo a rischio da una gestione non abbastanza programmata della Laguna. Auspico, quindi, che tutti i soggetti che a vario titolo hanno competenze in materia arrivino a condividere un programma di intervento veloce. Tenendo conto che questo avviene nel momento in cui la Corte di Appello ha revocato il fallimento della cooperativa Pescatori e ci sono quindi i margini per dare nuovo impulso a un soggetto produttivo importante di questo territorio”.