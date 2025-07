Laguna Orbetello, a Regione 35 per cento quote. Monni: "Consorzio è salto di qualità"

Firenze: Definite le quote di gestione per gli enti che faranno parte del Consorzio della Laguna di Orbetello: il 47% spetterà al Ministero per l'ambiente, il 35% alla Regione Toscana, il 12% al Comune di Orbetello, il 5% alla Provincia di Grosseto e l'1% al Comune di Monte Argentario. La ripartizione è stata decisa nel corso di una riunione che si è tenuta ieri, 30 luglio, ed alla quale hanno preso parte tutti i soggetti coinvolti.

"Come Regione Toscana - ha spiegato l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni - stiamo lavorando assiduamente alla stesura dello Statuto del Consorzio di gestione e ringrazio le strutture regionali che, anche in queste ore, stanno mettendo a punto gli ultimi aspetti da chiarire. Stiamo aspettando la trasmissione dell’ultima versione da parte del MASE, ma siamo fiduciosi che saranno accolti gli emendamenti che abbiamo illustrato e condiviso nella riunione di ieri".

"Continuiamo a credere - aggiunge l'assessora - che il Consorzio di gestione rappresenti un salto di qualità in termini di governance sulla laguna, chiamando a corresponsabilità tutti i livelli istituzionali, che dobbiamo concretizzare con la massima rapidità. Tutte le proposte di emendamento presentate dalla Regione sono sempre andate nella direzione di costruire un Consorzio forte e capace di operare in Laguna il prima possibile. Oggi più di sempre però è necessario rimarcare che attualmente le attività in Laguna sono operative grazie al finanziamento di Regione Toscana e ad una legge regionale che ci consente in questa fase transitoria di mantenere attivi gli indispensabili presidi ambientali".