Laguna, il sindaco: «Un fine settimana difficile ma è andata meglio di come ci aspettassimo»

Lunedì 5 agosto inizia il posizionamento delle panne. Dai dati Arpat – su rilievi del 2 agosto - le spiagge del territorio risultano tutte idonee alla balneazione

Orbetello: «La situazione in Laguna è rimasta stabile nonostante i venti da sud degli ultimi giorni, anzi sembra ci siano dei timidi miglioramenti. Oggi inizia il posizionamento delle panne» a dirlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

«I venti sono già tornati a spirare dal quadrante nord prima di quanto avevamo preventivato – spiega il primo cittadino di Orbetello – il fine settimana, nonostante i venti da sud, è andato meglio di quanto ci aspettassimo. La zona di Fibbia ci preoccupava in modo particolare, invece la situazione è rimasta stabile, anzi si vedono timidi progressi a ponente ma domani avremo nuove immagini satellitari che ci forniranno un aggiornamento maggiormente accurato».

Intanto sulle sponde interne della Laguna continua il lavoro di contenimento, raccolta e monitoraggio, coordinato dagli uffici della protezione civile del Comune: «Con il maestrale le squadre – aggiunge Casamenti - saranno più presenti sulle sponde di ponente per garantire una raccolta puntuale. Prosegue uno stretto monitoraggio per valutare in tempo reale l'evoluzione della situazione».

Lunedì 5 agosto parte anche la procedura volta a permettere l'installazione delle panne di contenimento: «Oggi - dice ancora il sindaco – inizia la procedura propedeutica all'installazione delle panne di contenimento all'uscita del canale di Ansedonia volte ad agevolare un corretto deflusso delle acque, ma anche gli ultimi dati che abbiamo ottenuto da Arpat sulla balneazione ad Ansedonia restano confortanti».

«Nei giorni scorsi, infatti – conclude il sindaco – avevo richiesto nell'ambito del Coc uno sforzo da parte di Arpat per un campionamento straordinario delle acque per uno stretto monitoraggio sulla balneazione di fronte agli stabilimenti di Ansedonia e, dai rilievi effettuati il 2 agosto, il dato è di idoneità . Tutte le altre nostre spiagge chiaramente sono balneabili e, grazie agli enormi sforzi che stiamo facendo, siamo riusciti a contenere la situazione e a garantire il regolare svolgimento della stagione turistica».