Laguna di Orbetello: Un Passo Avanti Incompleto verso la Sostenibilità

L'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico è positiva, ma la legge transitoria presenta limiti e incertezze sulla sua effettiva operatività.

Orbetello: "Una legge che intende coprire un periodo transitorio proprio per evitare che ci sia un vuoto organizzativo nell’attesa dell’attuazione della Legge 24 gennaio 2025 N.11/Istituzione del Parco Ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello". Queste le parole di Silvia Noferi, Consigliera della Regione Toscana.

"Ritengo - continua Noferi - sia giusta l’istituzione di un comitato tecnico-scientifico perché ogni laguna è un sistema naturalistico complesso, che maggiormente risente degli effetti antropici. Come hanno dimostrato, la moria di pesci dello scorso anno così come l’invasione di moscerini quest’anno, è palese che in quella laguna è saltato l’equilibrio ecologico ed è ora più che mai necessario ristabilire le condizioni per migliorare la qualità ambientale attraverso un’azione coordinata, sinergica e multi-livello fra Comuni e Regione".

"L’istituzione del CTS che prevede la partecipazione di cinque esperti designati dalle Università degli Studi di Siena, Pisa, Firenze, Scuola Normale e Scuola Superiore Sant’Anna è sicuramente un fatto positivo, che sostituisce i vecchi tentativi di consultazione scientifica risalenti a qualche anno fa, come il laboratorio di ecologia lagunare del Polo Universitario Grossetano, poi chiuso nel 2011. Se un appunto si può fare è la lontananza geografica di questi esperti dalla Laguna, che solo in parte, con la modalità di riunione telematica del CTS, può ovviare. La Legge non prevede infatti rimborsi spese per eventuali sopralluoghi ma solo un gettone di 30 euro a seduta".

"Mi chiedo allora, se esperti, così specializzati possano essere motivati o incentivati a prestare il proprio tempo e la loro professionalità in modo quasi gratuito".

"Altra criticità poi è la decadenza del CTS con la fine della legislatura, forse siamo 'arrivati lunghi' per questa legislatura, tanto che tra l’inizio effettivo della cabina di regia, il Comitato Tecnico Scientifico e le elezioni - conclude Silvia Noferi - , si rischia di fatto di mancare l’obiettivo principale di questa legge, ossia di governare un periodo di transizione".