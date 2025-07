Cronaca Laguna di Orbetello, Rossi (FdI): “Accordo raggiunto sul Consorzio di gestione. Grande soddisfazione per territorio” 31 luglio 2025

Orbetello: “L’accordo raggiunto ieri presso il Ministero dell’Ambiente sulla futura gestione del Consorzio che guiderà il Parco della Laguna di Orbetello rappresenta un passo fondamentale e motivo di grande soddisfazione per tutto il nostro territorio”. E’ quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, primo firmatario della legge nazionale che lo scorso febbraio ha istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna. “Con questa legge, fortemente voluta e sostenuta dal sottoscritto e dal Governo Meloni – commenta Rossi - abbiamo finalmente colmato un vuoto normativo che durava da decenni e che aveva creato notevoli problematiche nella gestione dell’area lagunare. Ora, grazie all’accordo definito ieri, sono stati fissati i pesi politici e gestionali che spettano alle singole istituzioni coinvolte, dando così avvio a una fase nuova e costruttiva”. “Le quote di gestione – spiega Rossi - saranno così ripartite: 47% al Ministero dell’Ambiente, 35% alla Regione Toscana, 12% al Comune di Orbetello, 5% alla Provincia di Grosseto, 1% al Comune di Monte Argentario”. “Il lavoro procede spedito e secondo la tabella di marcia – prosegue Rossi –. Tutti gli enti interessati sono impegnati per trovare soluzioni rapide e coerenti con il cronoprogramma. Dopo l’accordo sulle quote, si passerà alla formalizzazione ufficiale e alla pubblicazione del decreto finale con lo statuto del consorzio, quindi alla nomina dell’amministratore unico e degli organismi di gestione, dal comitato tecnico scientifico al collegio dei revisori. L’obiettivo è rendere operativo il Consorzio". “La Laguna di Orbetello rappresenta un patrimonio ambientale e paesaggistico unico, che meritava da tempo un quadro normativo certo e una gestione condivisa. L’accordo raggiunto è una garanzia per il futuro e una grande vittoria per la nostra comunità”, conclude Fabrizio Rossi.

