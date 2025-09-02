Laguna di Orbetello, Nardella (Pd): “La diffusione del granchio blu porta rischi per la biodiversità e le attività produttive”

“Presentata un’interrogazione alla Commissione europea affinché si intervenga a sostegno del territorio e delle imprese”

Firenze: “La biodiversità della laguna di Orbetello e le attività produttive della zona stanno subendo gravi danni a causa del granchio blu (Callinectes sapidus), specie aliena invasiva proveniente dalle coste atlantiche americane che si è stabilito anche nel mar Tirreno. La repentina proliferazione di questa specie - ogni femmina può deporre fino a un milione e mezzo di uova per covata, con più cicli riproduttivi all’anno - sta compromettendo l’equilibrio ecologico della laguna e minacciando la continuità produttiva delle cooperative e delle imprese legate alla pesca e all’acquacoltura. Le azioni messe in campo fino ad oggi, con lo smaltimento di circa 600 quintali di granchi, sono insufficienti a contenere l’invasione, così come le risorse finora destinate a contrastare il fenomeno risultano inadeguate a garantire una risposta strutturale e duratura al problema.

Per questo ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea affinché siano prese a livello europeo misure concrete come fondi specifici a sostegno delle imprese del territorio più colpite dalla proliferazione del granchio blu in Toscana e in Italia, oltre che interventi mirati per tutelare la biodiversità delle zone dove sono stati causati danni da quella che dovrà essere inserita tra le specie esotiche invasive di rilevanza unionale” dichiara l’europarlamentare Pd Dario Nardella.



