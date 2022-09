Laguna di Orbetello, con FDI a al governo lo Stato farà la sua parte nella gestione

Fabrizio Rossi, Simona Petrucci: “Troppo facile, come prospetta il Pd, scaricare la gestione sull’amministrazione più debole: in questo caso il Comune. Questo denota scarsità di conoscenza di tutta la problematica”.



Orbetello: “La Laguna di Orbetello è un ambiente unico e al tempo stesso molto particolare da gestire, che conosciamo molto bene, perché ascoltando ogni giorno le persone che abitano in quel territorio, conosciamo quali sono le attuali e vere problematiche dello stesso. Un territorio, quello della laguna di Orbetello, che non ha bisogno delle solite passerelle in salsa elettorale, tipiche di Pd e della sinistra, ma di soluzioni concrete”, affermano Fabrizio Rossi, candidato centrodestra Camera dei deputati collegio Uninominale Grosseto-Siena, plurinominale lista Fratelli d’Italia Livorno-Grosseto-Siena-Arezzo e Simona Petrucci, candidata centrodestra Senato collegio Uninominale Grosseto-Siena-Arezzo.

“Nella visione di Fratelli d’Italia, - spiegano Rossi e Petrucci - c’è la creazione di una struttura ben organizzata, dotata di propria autonomia economica e decisionale. La Laguna ha bisogno di un Ente operativo, con all’interno la partecipazione di pubbliche amministrazioni come Stato, Regione e Comune, che possa gestire il delicato habitat in modo snello e veloce, senza le attuali lungaggini burocratiche con le quali spesso gli enti pubblici si trovano ad operare. Dovrà essere proprio lo Stato, attraverso l’immissione di risorse e fondi, a mettere nelle condizioni gli enti territoriali, come ad esempio il comune di Orbetello, a poter operare nella migliore serenità”.

“La soluzione prospettata dal Pd, - commentano i candidati del centrodestra – che è quella di rigettare la gestione delle problematiche della laguna sull’amministrazione più debole: in questo caso il Comune, senza dotarlo di sufficienti risorse finanziarie, è alquanto pericolosa, e denota una scarsità di conoscenza di quali sono veramente le problematiche del territorio lagunare. Purtroppo, neanche le esperienze passate riescono ad evitare che si indichi la strada giusta, scegliendo ancora una volta da parte del Pd quella più sbagliata possibile”.

“Oltre alla struttura gestionale, - proseguono Rossi e Petrucci - quello che manca alla Laguna è un piano sostenibile di interventi, come ad esempio quello della sostenibilità ambientale che si potrebbe ottenere attraverso il pieno rinnovamento del parco macchine. Ma anche sostenibilità economica: infatti, da quando l’ultimo Commissario ha cessato il suo lavoro, scarseggia o manca del tutto, una visione che permetta di ammortizzare i gravosi costi di gestione. Infatti, non si può pensare che saranno pagate all’infinito le tasse che i cittadini pagano per sorreggere un problema che viene gestito in maniera superficiale”.

“Occorre pertanto individuare un modello di gestione moderno, che si autofinanzia. Altrimenti le problematiche saranno di anno in anno solamente rimandate. Il Pd e la sinistra in questi anni hanno saputo dire solo no, cancellando ogni possibile piano di gestione e di sviluppo della laguna di Orbetello. Con il nostro futuro Governo di centrodestra, siamo sicuri che torneranno quelle risorse utili per dare sviluppo e nuova vita a questo ecosistema unico in Italia”, concludono Fabrizio Rossi, candidato centrodestra Camera dei deputati collegio Uninominale Grosseto-Siena, plurinominale lista Fratelli d’Italia Livorno-Grosseto-Siena-Arezzo e Simona Petrucci, candidata centrodestra Senato collegio Uninominale Grosseto-Siena-Arezzo.