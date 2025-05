Laguna, Capecchi e Fantozzi (FDI): "Legge regionale già superata da quella nazionale"

Firenze: “Ancora una volta la Giunta Giani e il PD toscano dimostrano di voler utilizzare strumentalmente ogni mezzo possibile per fare una guerra ideologica al Governo Meloni. La laguna di Orbetello, che è sito di interesse nazionale, aspettava da oltre 30 anni una legge che è finalmente arrivata con questo Governo. La Regione anziché plaudire all’iniziativa di Roma, ha voluto fare l’ennesima forzatura facendo in fretta e furia una legge regionale che, nei fatti. è già superata da quella del governo Meloni; arrivando addirittura a prevedere (dopo le nostre osservazioni in Commissione) parti temporanee che cesseranno la loro efficacia nel momento in cui il Consorzio nazionale entrerà in carica.

È stato paradossale discutere e votare in Consiglio regionale una legge 'a tempo'. Questo perché la maggioranza regionale non accetta il fatto che il Governo Meloni stia realizzando leggi importanti anche per la Toscana” lo affermano il consigliere regionale FdI e portavoce dell’opposizione Alessandro Capecchi e il capogruppo FdI in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi.