Laguna al centro del dibattito in commissione ambiente, Berardi: Ringraziamo Battistoni

Berardi: «Ringraziamo il vice presidente della commissione Francesco Battistoni per il lavoro con e sul territorio e per la sua proposta di legge»

Orbetello: La Laguna torna al centro del dibattito, non solo sul territorio, ma anche in parlamento, dove nei giorni scorsi si è riunito un comitato ristretto in seno alla commissione ambiente della Camera con il compito di formulare un'unica proposta di legge a salvaguardia del delicato ecosistema di Orbetello e che tenga conto delle diverse proposte presentate di recente.

«La nostra Laguna – sottolinea il consigliere delegato alla Laguna, il senatore Roberto Berardi - è un patrimonio prezioso, un ecosistema delicato e unico che ci caratterizza e ci definisce, definisce la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra identità. La Laguna è, perciò, un patrimonio comune che non deve diventare un terreno di scontro, ma deve essere protagonista di dibattito e confronto costruttivo, di azioni volte a trovare soluzioni che ne garantiscano la salvaguardia. Come amministrazione abbiamo sempre lavorato affinché tutti gli attori chiamati alla salvaguardia della Laguna dialogassero in modo proficuo e, come reso noto dal nostro Sindaco, abbiamo di recente avviato la proroga dell'accordo di programma con Regione Toscana e, nel frattempo, lavoreremo a un nuovo accordo che renda l'azione del Comune di Orbetello più centrale e incisiva».

Di recente la Laguna è stata oggetto di attenzioni importanti da parte dei parlamentari del territorio e non solo, tanto che in Parlamento sono state depositate più proposte di legge per arrivare a una forma di governance che coinvolga non solo Orbetello e la Toscana ma anche il Governo nazionale e i vari ministeri competenti: «Delle tante proposte – illustra Berardi - ce n'è una che il nostro territorio ha avuto l'occasione di condividere fin dai primi vagiti ed è la proposta dell'onorevole Francesco Battistoni, parlamentare di Forza Italia, che ricopre il ruolo di vice presidente della commissione ambiente della Camera dei Deputati. Battistoni è particolarmente legato al nostro territorio e, con la collaborazione dell'amministrazione, ha depositato una proposta di legge organica e fattiva che si basa su altre esperienze di successo che riguardano la salvaguardia delle zone umide e delle lagune, fra cui anche quella di Venezia».

«L'Istitutuzione di una Autorità per la salvaguardia della Laguna è una soluzione giusta e concreta verso cui, insieme al senatore Berardi e al sindaco di Orbetello, non ho mai smesso di adoperarmi -

conferma il deputato azzurro - Da vice presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati esprimo la mia personale soddisfazione per gli avanzamenti della norma sulla governance dell’Autorità per la Laguna di Orbetello, di cui io stesso sono firmatario di una proposta di legge che sarà esaminata, insieme ad altre, in seno ad un comitato ristretto».

«La proposta - aggiunge Battistoni - prende le mosse da un esempio virtuoso che è proprio quello attuato per la salvaguardia della Laguna di Venezia. Per la loro particolare conformazione, le lagune costituiscono zone di rilevante valore ambientale, un volano irrinunciabile per l’economia e l’occupazione territoriale. Per questo, nella proposta di legge di cui sono firmatario viene sottolineata la necessità di una nuova forma di gestione del sistema, che preveda l’istituzione di un’Autorità sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza, sia del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, con la nomina di un commissario straordinario per la salvaguardia della Laguna».

«Dalle Istituzioni, ancora una volta - conclude Battistoni - è arrivato un grande segnale di attenzione verso Orbetello, che grazie alla nuova Autorità potrà contare su uno strumento efficiente non solo per la salvaguardia della città e della laguna, ma anche per il mantenimento del regime idraulico lagunare al fine di salvaguardarne l’equilibrio necessario a garantire la biodiversità e la sostenibilità ecologica, economica e sociale di tutte le attività antropiche ivi presenti».