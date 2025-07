Lady May of Glandore panfilo quasi centenario davanti Artemare Club

Porto Santo Stefano: Sono gli arrivi di questi stupendi panfili a Porto Santo Stefano a poche centinaia di metri davanti Artemare Club, come quello di domenica scorsa di Lady May of Glandore, che fanno temporeggiare il trasferimento della sede del sodalizio in un altro posto di mare meglio amministrato e con più attenzione all’ambiente e alla salute delle persone. Racconta il comandante Daniele Busetto che Lady May of Glandore è stata costruita da Philip & Sons a Dartmouth, Inghilterra, varata nel 1929 con il suo nome originale ha cambiato solo poche volte di mano nella sua storia, elegante classica è stata costruita secondo il Lloyd’s Class, lo yacht a tre ponti presenta una poppa a canoa e lo scafo è di costruzione in acciaio con una sovrastruttura in alluminio per il comfort e la capacità, in grado di navigare in qualsiasi condizione atmosferica, la solida struttura offre eccellenti qualità nautiche. Gli alloggi sono per un massimo di nove ospiti in quattro suite, comprendenti una master stateroom a tutta larghezza con letto kingsize e hammam privato, una suite VIP e due cabine ospiti con letti singoli, ci sono le sistemazioni per un equipaggio di sei membri in quattro cabine. Lady May of Glandore ha un design interno classico con pannellature in mogano in tutto il yacht, sezioni di pannellature bianche e rivestimenti bianchi conferiscono al design uno stile senza tempo, oltre alla sala da pranzo interna, ha un tavolo da pranzo all'aperto sul ponte di poppa, abbastanza grande per otto persone, sul ponte superiore, un'enorme area di cuscini solari offre ampio spazio per rilassarsi e godere di viste elevate. Peccato che la visione della sua sosta alla fonda davanti al Lungomare Giugiaro era ostacolata dai tanti furgoni di ambulanti improvvisamente montati sulla famosa passeggiata per residenti e turisti chissà da chi autorizzati!