Ladies FIP European Polo Championship, buona la prima per l’Italia

Inghilterra battuta 7-6. Decisive Rossi e Marré. Sabato c’è la Francia



Castiglione della Pescaia: Punta Ala come il Maracanà. Il pubblico in delirio per l’esordio vittorioso – anzi, trionfale – della Nazionale italiana al Ladies FIP European Polo Championship. Le Azzurre, guidate da Franco Piazza a bordo campo e con il capo équipe Alessandro Giachetti a soffrire sulle tribune del Centro Ippico, hanno superato 7-6 l’Inghilterra al termine di una partita emozionante e con mille colpi di scena. «Sono senza voce – ammette Piazza –. Queste ragazze sono straordinarie. Era importante iniziare bene, perché in una competizione di quattro giorni la prima partita è fondamentale». A trascinare l’Italia, campione d’Europa in carica, i quattro gol di Maitena Marré e i tre di Camila Rossi. «È stata una partita molto combattuta, anche perché l’Inghilterra è da sempre una delle avversarie più dure da affrontare – le parole di Maitena –. Il mio colpo preferito? Non ce n’è uno in particolare, si scende in campo e si va a vincere, non importa come».





Profetiche anche le parole arrivate in mattinata dal presidente del CONI Giovanni Malagò. «Sono certo che le nostre atlete, campionesse in carica, onoreranno l’appuntamento con la consapevolezza di chi vuole confermarsi sul tetto d’Europa, promuovendo una volta di più la bellezza del polo». Il polo visto a Punta Ala nella gara di apertura dell’Europeo è andato addirittura oltre. Di Camila Rossi il primo gol dell’Europeo, con l’Italia che dopo aver subito il primo pareggio si è portata sul 3-1 grazie a Marré e ancora grazie al capitano. Il quarto dei sei chukker (si gioca sulla lunghezza dei sei tempi da quattro minuti ciascuno) aveva ribaltato la partita, con tre gol dell’Inghilterra (in campo Kristina White, Beanie Bradley, Rosanna Turk e Rebecca Walters). Ma l’Italia a quel punto ci ha messo il cuore: ha trovato il 4-4 con una super giocata di Marré, ha subito la quinta marcatura di Walters ma negli ultimi minuti ecco il guizzo decisivo, prima con un rigore trasformato da Rossi poi con l’ennesima galoppata di Maitena Marré.





IL PROGRAMMA. I risultati di oggi hanno definito gli accoppiamenti della seconda giornata che si giocherà sabato: l’Italia affronterà la Francia battuta dalla Germania agli shootout (dopo il risultato di parità al termine dei sei chukker, la partita si è decisa ai rigori) nel secondo match disputato oggi. Domenica le ultime due partite: Italia-Germania e Inghilterra-Francia.

SOLIDARIETÀ. In attesa del ritorno in campo delle protagoniste, domani sera è in programma un evento di solidarietà: al Gallia on the Beach si svolgerà infatti una cena Charity per raccogliere fondi a favore di Fondazione Operation Smile Italia ETS, che supporta l’impegno dell’organizzazione internazionale di cui fa parte, promuove iniziative di sensibilizzazione, ricerca e raccolta fondi per garantire il diritto di ogni bambino e di ogni persona di accedere a cure gratuite, sicure e di qualità, ovunque nel mondo.