Laboratorio per bambini con Valentina Pericci

Grosseto: Sabato 9 marzo alle ore 16 laboratorio gratuito per bambini “Amici per un pelo” a cura di Valentina Pericci presso libreria Mondadori del centro storico. Etá consigliata 4-8 anni. Valentina Pericci , è insegnante di scuola primaria di Grosseto e da sempre appassionata di letteratura, in particolar modo di quella destinata a bambini e ragazzi. Il libro: Nel grande bosco tutto è tranquillo… ad eccezione del condominio della Grande Quercia, lungo il Sentiero delle Lucciole. Battibecchi e parole dal tono tutt’altro che gentile sono ormai all’ordine del giorno tra i suoi abitanti. E quando la facciata viene imbrattata è chiaro a tutti che la guerra è l’unica soluzione. O forse no? Racconta una storia di solidarietà e cooperazione, che nasce da un’antipatia iniziale molto forte, dovuta a una mancanza di conoscenza. Dopo la presentazione dei simpatici personaggi che animano le pagine del libro, l’autrice proporrà la lettura di qualche brano. Seguirà un momento di riflessione condivisa, in cui i bambini potranno intervenire e porre eventuali domande e un momento laboratoriale in cui i bambini daranno un volto ai personaggi, disegnandoli con l’aiuto della loro fantasia e utilizzando materiali vari. Successivamente ognuno scriverà una parola dell’amicizia su una foglia di carta. Tutte le foglie realizzate dai bambini andranno a formare la fronda di una Grande Quercia… “speciale”.



