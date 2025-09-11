Laboratorio onicotecnico abusivo scoperto dalla Guardia di Finanza

Sequestrate attrezzature estetiche e oltre 100 prodotti contraffatti privi di certificazioni; sanzioni fino a 18.000 euro e denuncia per commercio illecito.

Arezzo: I Finanzieri del Comando Provinciale di Arezzo hanno recentemente intensificato le attività di controllo economico del territorio e di contrasto all’abusivismo. Nel corso di un’ispezione effettuata in un esercizio commerciale del capoluogo, i militari del Gruppo di Arezzo hanno rinvenuto diverse attrezzature tipiche di un centro estetico, tra cui bancone, lettino, fornetti UV, smalti, gel, pigmenti e strumenti per trattamenti estetici.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che, all’interno del locale, oltre alla vendita al dettaglio di prodotti vari, veniva esercitata abusivamente un’attività di onicotecnica. Tale attività risultava priva dei requisiti igienico-sanitari e di prevenzione previsti, delle necessarie comunicazioni al Comune e all’ASL competente, nonché della certificazione relativa alla frequenza dei percorsi formativi obbligatori per la titolare, come previsto dalla normativa regionale.

L’attività era inoltre completamente sconosciuta al fisco: operava infatti senza partita IVA, senza registrazione dei corrispettivi e senza alcuna dichiarazione fiscale. Sono stati quindi avviati gli opportuni approfondimenti tributari.

Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo delle attrezzature e contestato alla responsabile, di nazionalità cinese, sanzioni fino a 18.000 euro.

Nel corso del medesimo intervento sono stati rinvenuti anche 108 peluche e altri articoli contraffatti – tra cui i noti “Labubu” e “Lilo & Stitch” – privi di certificazioni di sicurezza e realizzati con materiali di scarsa qualità, potenzialmente pericolosi soprattutto per i bambini. Il titolare dell’attività, anch’egli di nazionalità cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo per violazione dell’art. 474 c.p., mentre la merce contraffatta è stata sequestrata.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna, vige il principio di presunzione di innocenza.