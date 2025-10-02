Laboratorio “Duetti d’arte: Keith Haring & Andy Warhol”

Sabato 4 ottobre, ore 17.30 al Polo culturale Le Clarisse l’appuntamento dedicato ai piccoli

Grosseto: Prosegue il ciclo “Duetti d’arte” al Polo culturale Le Clarisse con un nuovo appuntamento dedicato alla pop art e ai suoi protagonisti. Sabato 4 ottobre, alle ore 17.30, i bambini dai 5 agli 11 anni potranno partecipare al laboratorio Keith Haring & Andy Warhol, a cura di Promocultura e in collaborazione con Petra Paoli di Odeon Studio.

Il percorso creativo permetterà ai più piccoli di immergersi nel linguaggio pop dei due grandi artisti americani, che nella New York degli anni Ottanta hanno saputo inventare un’inedita forma di espressione visiva, mescolando arte, musica e cultura urbana. Attraverso giochi, attività manuali e momenti di sperimentazione pratica, i bambini potranno scoprire lo stile inconfondibile di Haring e Warhol e reinterpretarlo con la propria fantasia.