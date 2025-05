Cultura Laboratorio didattico per bambini: “Duetti d’arte: Jean Arp & Sophie Taeuberg” 15 maggio 2025

15 maggio 2025 238

238 Stampa

Redazione

Grosseto: Sabato 17 maggio alle ore 17.30, al Polo Le Clarisse, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “Duetti d’arte”, dedicato al mondo giocoso e divertente della coppia d'artisti dadaista più famosa, formata da Jean Arp & Sophie Taeuberg. I bambini, tra i 5 e gli 11 anni, potranno dare vita alle loro opere d’arte usando forme geometriche e colori , ispirati all’arte del duetto. Il laboratorio didattico è curato da Promocultura, in collaborazione con Petra Paoli di Odeon studio, che guideranno i piccoli partecipanti alla scoperta della vita e delle opere di questi due celebri artisti, attraverso un percorso coinvolgente e interattivo. Il costo è di 6 euro a partecipante e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 (negli orari di apertura del museo) oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com. – Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Laboratorio didattico per bambini: “Duetti d’arte: Jean Arp & Sophie Taeuberg” Laboratorio didattico per bambini: “Duetti d’arte: Jean Arp & Sophie Taeuberg” 2025-05-15T11:30:00+02:00 143 it Sabato 17 maggio un nuovo appuntamento per i piccoli al Polo Le Clarisse per divertirsi con l’arte PT1M /media/images/490656599-1246970213529217-3566772350231802804-n.jpg /media/images/thumbs/x600-490656599-1246970213529217-3566772350231802804-n.jpg Maremma News Capalbio, Thu, 15 May 2025 11:30:00 GMT