Laboratori sul metodo di studio per ragazzi con disturbo specifico di apprendimento

Gavorrano: Partirà tra novembre e dicembre la seconda edizione dei laboratori sul metodo di studio rivolti a bambini e ragazzi con con disturbo specifico di apprendimento in particolare agli alunni di quarta e quinta elementare e di prima e seconda media.

L’obiettivo è fornire strumenti pratici e strategie efficaci per migliorare l’autonomia nello studio, la gestione del tempo e la comprensione dei testi, in un ambiente sereno, inclusivo e motivante.

Il progetto è promosso e finanziato dall’Associazione Operazione Cuore, con il patrocinio del Comune di Gavorrano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia.

La dottoressa Annalisa Morganti dirige e coordina le attività proponendo un approccio innovativo che valorizza i diversi stili di apprendimento e incoraggia i partecipanti a scoprire il proprio metodo di studio personale.

Un’iniziativa importante che testimonia l’impegno delle associazioni promotrici e del Comune di Gavorrano nel sostenere percorsi educativi di qualità e inclusione scolastica.

I laboratori si svolgeranno a I bagnetti a Gavorrano.

Per iscrizioni contattare il 351 5680436