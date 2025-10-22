Meteo come sarà il tempo giovedì 23 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Laboratori sul metodo di studio per ragazzi con disturbo specifico di apprendimento
Gavorrano: Partirà tra novembre e dicembre la seconda edizione dei laboratori sul metodo di studio rivolti a bambini e ragazzi con con disturbo specifico di apprendimento in particolare agli alunni di quarta e quinta elementare e di prima e seconda media.
L’obiettivo è fornire strumenti pratici e strategie efficaci per migliorare l’autonomia nello studio, la gestione del tempo e la comprensione dei testi, in un ambiente sereno, inclusivo e motivante.
Il progetto è promosso e finanziato dall’Associazione Operazione Cuore, con il patrocinio del Comune di Gavorrano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia.
La dottoressa Annalisa Morganti dirige e coordina le attività proponendo un approccio innovativo che valorizza i diversi stili di apprendimento e incoraggia i partecipanti a scoprire il proprio metodo di studio personale.
Un’iniziativa importante che testimonia l’impegno delle associazioni promotrici e del Comune di Gavorrano nel sostenere percorsi educativi di qualità e inclusione scolastica.
I laboratori si svolgeranno a I bagnetti a Gavorrano.
Per iscrizioni contattare il 351 5680436