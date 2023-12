Laboratori, natura e la Corsa di Babbo Natale: nuovo weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: A Castiglione della Pescaia è Christmas time, con un fine settimana di eventi e tante iniziative per grandi e piccoli.



«Un altro weekend di conoscenza, salute e divertimento - afferma Elena Nappi, Sindaco di Castiglione della Pescaia - che ci porta a grandi passi verso il Natale stando sempre attenti al nostro benessere e al divertimento dei nostri bambini che sono i protagonisti di queste festività».

Babbo Natale arriva di corsa a Castiglione della Pescaia dove sabato 16 dicembre si svolgerà l'11° Corsa di Babbo Natale-VIII° Memorial Angelo Belli, gara promozionale per le categorie giovanili e gara non competitiva aperta a tutti. L'iniziativa, organizzata dall'Atletica Castiglionese con il patrocinio del Comune, ha l'obiettivo di promuovere lo sport e il turismo fuori stagione. E dopo le gare un regalino per ogni bambino che avrà partecipato, un bel momento di aggregazione per sostenere lo sport all'aria aperta e salutare insieme il Natale.

Sabato 16 dicembre sarà anche l'ultima giornata di TestiamoCi, il programma di screening gratuito promosso da Regione Toscana e Azienda USL Toscana Sud Est su iniziativa del Ministero della Salute per la prevenzione dell'Epatite C. I volontari della Misericordia saranno a disposizione dalle 9:00 alle 12:00 presso la Sala del Consiglio comunale in Via Cesare Battisti per effettuare i test.

Per gli amanti della natura, domenica 17 dicembre giornata di birdwatching con ingresso gratuito al Museo Casa Rossa Ximenes.

Al MuVet di Vetulonia invece domenica alle 11:00 nuovo laboratorio per bambini, un incontro dedicato al lago Prile e alla storia del Sale nel territorio che si concluderà con il confezionamento di un sale aromatico natalizio.